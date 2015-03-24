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Kültür-Sanat

Altın Bamya Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Bamya Ödülleri'nde 100 Yılın Bamyası-Erkek Karakter Ödülü Recep İvedik'e verildi

24 Mart 2015 12:01

13. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında, Türk sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ''Altın Bamya'' ödülleri belli oldu. Festivalin İstanbul kapanışı dolayısıyla Beyoğlu'ndaki bir restoranda düzenlenen törende, ödül alan isimler açıklandı. 

Değerlendirme sonucu, "Yüz Üç Buçuk Bamya-Homofobi Ödülü" Kolpaçino serisine, "100 Bamya Turşusu Ödülü" tüm seks filmlerine, "Eşek Arısı-Cinsiyetçi Dil Ödülü" Yusuf Yusuf filmine, "100 Yılın Bamyası-Erkek Karakter Ödülü" Recep İvedik'e, "100 Yılın Bamyası-Senaryo Ödülü" Sözde Kızlar filmine, "100 Yılın Bamyası-Kadın Karakter Ödülü" Kezban karakterine, "100 Yılın Bamyası-Film ödülü" Canlı Hedef filmine verildi.

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