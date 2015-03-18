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Beyoğlu zabıtası Filmmor Film Festivali'ni bastı!

Filmin Cezayirli yönetmeni Nassima Guessoum tepkisini 'Türkiye'ye hoşgeldiniz' sözleriyle ifade etti

18 Mart 2015 22:43

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde bir zabıta baskını yaşandı. Beyoğlu'ndaki Rampa Kafe'deki salonda Piçler (Bastards) alı filmin gösterimi sırasında zabıtalar, mekanın film gösterimi için ruhsatının olmadığı gerekçesiyle salonu bastı ve izleyicileri dışarı çıkarmak istedi. İlerihaber’den Seda Karatabanoğlu’nun haberine göre, festival koordinatörlerinin direnişi ile karşılaşan zabıtlar salonundaki izleyicilerin fotoğraflarını çekti. Filmin Cezayirli yönetmeni Nassima Guessoum tepkisini "Welcome to Turkey" (Türkiye'ye hoşgeldiniz) sözleriyle ifade etti.

Festival Koordinatörü Melek Özman, festivalin tüm izinlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alındığını söyleyerek, "Zabıtalar mekanın film gösterimi için ruhsatı olmadığını ileri sürerek film gösterimini kesip salonu müherlemek istedi. Yaklaşık bir saat kadar zabıtaya direndik gerekirse gözaltına alın fakat festival gösterimini durdurmayacağız dedik" ifadelerini kullandı. Özman, belediyeyi ve ilişkileri olduğu milletvekillerini arayarak zabıtaları durduklarını belirtti. Zabıta baskını sırasında filmi gösterilen yönetmen Nassima Guessoum, baskın sırasında salonda olmadığını baskından sonra salona geldiğini dile getirerek "Kadınların direnmesiyle zabıtalar geri çekildi. Korktum ve zabıtaların her şeyi alacaklarını düşünerek filmimin kopyasını ve tüm gereçlerimi aldım" dedi.

Türkiye'nin özgür bir ülkeymiş gibi gözüktüğünü ama öyle olmadığını gördüğünü aktaran Guessoum, bugün Tunus'taki müze saldırısını kınayarak 21 kişinin hayatını kaybetmesinin kendisinde şok etkisi yarattığını söyledi.

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