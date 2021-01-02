Fatih Altaylı: Türkiye gibi bir terör ülkesinde havai fişeklerin serbest satılıyor ve elde patlıyor olması büyük bir sorumsuzluk

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaraylı oyuncuOmar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlamasını değerlendirdi. Altaylı, "Türkiye gibi bir terör ülkesinde havai fişeklerin serbest satılıyor ve elde patlıyor olması büyük bir sorumsuzluk" ifadelerini kullandı.

Altaylı bugünkü köşesinde,"Ellerinde, yüzünde ve en tehlikelisi gözlerinde ciddi yanıklar var. Konuştuğum hekimler böylesi kimyasala bağlı göz yanıklarında iyileşme süresinin çok belirsiz olduğunu, bunun darbe ya da cisim kaynaklı göz yaralanmalarına oranla daha belirsiz bir iyileşme süreci gösterdiğini söylediler. 'Tekrar futbol oynayabilir mi?' sorusuna verilen yanıt ise 'Savaş pilotu olamaz ama muhtemelen yeniden futbola döner' şeklinde" diye yazdı.

Havai fişek ve benzeri yüksek güçlü patlayıcıların serbest satılmasına tepki gösteren Altaylı, "Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde elinizde bunları kullanmaya dair bir izin belgeniz ya da lisansınız yoksa, gidip serbestçe havai fişek ya da benzerlerini alıp patlatamıyorsunuz. Hem kendinize hem de çevrenize zarar verme ihtimaliniz çok büyük. Başkalarının hayatını riske atabilir. Birinin evini barkını yakabilirsiniz çünkü. Hele hele Türkiye gibi bir terör ülkesinde havai fişeklerin serbest satılıyor ve elde patlıyor olması büyük bir sorumsuzluk" ifadelerini kullandı.

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