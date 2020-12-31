Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

29 yaşındaki futbolcu derhal hastaneye kaldırılırken oyuncuda görme kaybı olabileceği gelen ilk haberler arasında.
Elabdellaoui'nin havai fişeği elinde tuttuğu sırada patlama meydana geldiği belirtildi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, haberi aldıktan sonra Elabdellaoui'yi ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.
Norveçli futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ameliyata alındığı iddiası bulunuyor.
Galatasaray Spor Kulübü'nün resmî sosyal medya hesabı Twitter'dan Elabdellaoui hakkında şu açıklama yapıldı: