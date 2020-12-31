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Spor

Elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

Norveçli futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtiliyor

31 Aralık 2020 23:17

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı.

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