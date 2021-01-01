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Spor

Abdurrahim Albayrak'dan elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

01 Ocak 2021 10:15

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, evinde yeni yıl kutlaması sırasında havai fişekle gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili olarak, "Şimdi gözlerinin içi yıkanacak, tam net bulgular ortaya çıksın diye, bütün doktor arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Allah'ın izniyle gözleri yıkansın, netice ortaya çıkacak. Doktorları daha güzel açıklama yaparlar. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi konuşuyor, doktorlara cevap verebiliyor" dedi.

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