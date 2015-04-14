Altan Tan'dan PKK'ya 'geri çekilin' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Ağrı'da yaşanan çatışmadan sonra PKK'ya bu süreçte geri çekilme çağrısı yaptı.

CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programının konuklarından biri olan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Ağrı'da yaşanan çatışma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı'da PKK ile askerler arasında yaşanan çatışma ile ilgili konuşan Tan, PKK'ya çağrıda bulunarak "PKK'ya şunu söylüyoruz. Çok açık ve net olarak söylemek durumundayız, bu kavga gürültü ortamından mümkün olduğu kadar olabildiğince geri çekilmek ve bu olaylara mahal vermeyecek bir siyaset izlemesi gerekiyor" dedi.