İçişleri Bakanlığı'ndan Ağrı açıklaması: Vatandaşlar uyku tulumunun kenarından tuttu!

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarıtütek Köyü bölgesinde Cumartesi günü çıkan ve dört askerin yaralandığı çatışma ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Jandarmamız, kendilerine ait uyku tulumları ile yaralılarımızı helikopterlerin bulunduğu yere nakletmeye çalışırken, bölgeye giren vatandaşlar yaralıların kendilerinin de yardımıyla tahliye edilmesini talep etmiş, akabinde yaralıların taşındığı uyku tulumunun kenarından tutmak suretiyle taşıma faaliyetine katılmışlardır" denildi.

Genelkurmay, dün yaptığı açıklamada vatandaşların yaralı askerlere yardımını "takdire şayan" bulmuştu.

Açıklamada, yaralı üç askerin sağlık durumlarının iyi olduğu, ameliyat olan diğer askerin sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, onları her türlü tehdit ve baskıya karşı korumak için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" ifadesi yer aldı.

Açıklamadan bazı satırlar şöyle:

"11 Nisan 2015 tarihinde Ağrı ili Diyadin İlçesi Yukarıtütek Köyü bölgesinde fidan dikme etkinliğine terör örgütü mensuplarının geleceği istihbari bilgisi alınmıştır."

"Görevlendirilen jandarma birimlerimize terör örgütü mensupları tarafından ateş açılmış ve bu ilk ateşte 4 jandarmamız yaralanmıştır. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve bir terörist yaralı olarak yakalanmıştır. Bölgeye geçiş sırasında saldırı olması, kamu düzenine ilişkin hassasiyetimizi doğrulamakta ve alınan tedbirlerin gerekliliğini göstermektedir."

'Vatandaşlar yardım etmek istedi'

Açıklamada yaralı jandarmaların tahliyesi ile ilgili bazı bilgilere de yer verildi:

"Güvenlik nedeniyle, vatandaşların çatışma bölgesine girmemesi için önlem alınmış, bölgeye girmek isteyen vatandaşlara izin verilmemiştir."

"Ancak saat 16:00 sıralarında arama noktalarının bulunduğu yere yakın tarla ve arazilerin boş kesimlerimden bazı vatandaşlar yaya olarak çatışmanın olduğu bölgeye girmiş, terör örgütü mensuplarının ateş ettiği bölgeye intikal etmişlerdir."

"Bu esnada jandarmamız, kendilerine ait uyku tulumları ile yaralılarımızı helikopterlerin bulunduğu yere nakletmeye çalışırken, bölgeye giren vatandaşlar yaralıların kendilerinin de yardımıyla tahliye edilmesini talep etmiş, akabinde yaralıların taşındığı uyku tulumunun kenarından tutmak suretiyle taşıma faaliyetine katılmışlardır."

Karşılıklı suçlamalar

Cumartesi günü Ağrı'daki çatışmayı değerlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan PKK'nın çözüm sürecini baltalamaya çalıştığını söylemişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Pazar günü İstanbul'da yaptığı konuşmada "Ağrı'da bir çatışma değil, önceden planlanmış, provası yapılmış, önceden hazırlanmış sahte bir kurgu operasyon vardı" demişti. Demirtaş ayrıca çatışma bölgesinde kalan sekizi yaralı 15 askerin terk edildiğini, yaralı askerleri HDP'lilerin taşıdığını söylemişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun aynı gün HDP Eş Genel Başkanı'na yanıtı "Sayın Demirtaş yalan söylüyor ve gerçekleri saptırıyor" olmuştu.