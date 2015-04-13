Ağrı Valisi: Seçime yönelik propaganda yapılacak, oy vermeyenler cezalandırılacaktı

Ağrı Valisi Musa Işın, Diyadin ilçesine bağlı Yukarıtütek köyünde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. düzenlenen etkinliğe PKK mensuplarının da katıldığını söyleyen Işın, PKK'lıların halkın üzerinde baskı kurup, vatandaşı korkutarak bir partiye oy toplama gayreti içerisine girdiklerini iddia etti.

"Bölgede bulunan teröristlerin de etkinliğe katıldıklarını ve burada konuşma yaptıklarını tespit ettik. Bu konuşmada da teröristlerden birisi bu seçimde mutlaka herkesin HDP'ye oy vermesi gerektiğini aksi takdirde köylülerin ve muhtarların cezalandırılacağını ifade etmiştir" diyen Işın, vatandaşın özgür iradesine ipotek konulmaması için tedbir almaya karar verdiklerini söyledi.

'Budak, PKK'ya militan devşiriyordu'

Vali Işın, askerlerin tedbir amacıyla bölgeye gittiklerini, köyün yakınlarına gittiklerinde fark ettikleri çadırdakilere ellerini kaldırarak dışarıya çıkmalarını anons ettiklerini ancak içeriden bir kişinin uzun namlulu silahla ateş etmesi üzerine güvenlik güçlerinin buna karşılık verdiğini ifade etti. Askerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden HDP eski ilçe Başkanı Cezmi Budak'la ilgili de konuşan Işın, Budak'ın "PKK'ya militan devşirdiği, dağa insan gönderdiği, lojistik sağladığı ve milislik yaptığına dair ellerinde bilgiler mevcut olduğunu" iddia etti.

'Orada bulunan bazı vatandaşlar yardım etmeye çalışmışlar'

"Canlı kalkan olarak oraya gidenler tarafından askerler kurtarıldı, askerler orada ölüme terk edilmişti, 15 asker ölüme gönderilmişti" ifadelerinin yalan olduğunu iddia eden Işın, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bir terörist ağır yaralı olarak bizim helikopterimizle taşınarak kent merkezine getirildi. İlk müdahalesinin ardından Erzurum'a sevk edilmiştir. Bizim yaralılarımız çatışma alanında kaldıklarından dolayı helikopterlerle almaya gayret gösterdik ancak teröristlerce yapılan ateş sonucu helikopterlerle alamadık. Civar köylerden gelen vatandaşlar çatışma alanına girdiklerinden dolayı vatandaşlarımız zarar görmesin diye güvenlik güçlerimiz ateş kesmişlerdir. Bunun üzerine askerlerimiz yaralılarımızı bulundukları yerden almaya çalışırken orada bulunan bazı vatandaşlar da yardım etmeye çalışmışlardır. Askerlerimiz aynı zaman da hem yaralı olan askerlerimizi hem de teröristi taşıyarak getirmişlerdir ve helikopterle Ağrı il merkezine getirilmişlerdir. 'Canlı kalkan olarak oraya gidenler tarafından askerler kurtarıldı, askerler orada ölüme terk edilmişti, 15 asker ölüme gönderilmişti' tarzındaki iddialarının tümü yalan ve iftiradır."

Jandarma özel harekatının son derece eğitimli ve organize olduğunu dile getiren Işın, "Dolayısıyla neyi, nerede yapacağını çok iyi bilmektedir. Yaralı askerlerimizi çatışma bittikten sonra kendi imkanlarıyla taşımışlardır ancak orada bulunan bazı vatandaşlarımız da buna yardımcı olmuşlardır. Aynı şekilde orada yaralı olan terörist, askerlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından helikoptere taşımıştır" dedi.