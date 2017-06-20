Altan Öymen'in 85'inci yaşı, 'Adalet Yürüyüşü'nde kutlandı

Eski CHP Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvetvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"ne katıldı. Bugün 85 yaşına giren Öymen'in doğum günü, yürüyüş sırasında kutlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti otobüsünden Altan Öymen’in doğum günü için anons yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve partililer Öymen’in 85’inci doğum gününü kutladı. Ağbaba, “Doğum gününüzün şerefine yürüyüş anı defterine ilk yazıyı siz yazın” dedi. Öymen, anı defterine ilk yazıyı yazan kişi oldu.

Altan Öymen burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Anayasa madde 34, herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Bu anayasa hükmü. Şimdi diyor ki iktidardan bazı kişiler bu bir lütuftur. Bu haktır hak. Biz demokratik bir cumhuriyetiz ve hep öyle kalacağız. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının burada bir kullanımı vardır. Buna herkesin saygı göstermesi lazım. Bütün arkadaşlarımı bu yürüyüşe katıldıkları için tebrik ederim. Bugün de doğum günüm. Yaşımı soran pek olmuyor nezaketen ama söyleyeyim ben bugün 85 yaşına bastım. Böyle bir vesileyle, demokrasi yolundaki bir yürüyüşle geldiğim için çok mutluyum."

Öymen, T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal'in "Hep birlikte yüklenelim, demokrasi kapısı başka türlü açılmaz!" başlıklı yazısıyla ilgili olarak da "Benimle ilgili bir yazı yazmış, ama doğum günümü söylememiş. Onu da ben söyleyeyim, 20 Haziran 1932."

Hasan Cemal'in bahsi geçen yazısında şu ifadeler yer alıyordu:

"Gazetecilik mesleğindeki ustam Altan Öymen'le cepten konuşuyorum. Hem duayen bir gazeteci, hem de damardan bir Halk Partili olarak benden durum-vaziyeti raporu alıyor, didikleyici sorularla... Anlaşılan o da heyecanlanmış durumda.

Bu bir iki gün içinde Altan Öymen de, Kılıçdaroğlu'nun yanında yerini alacak, Adalet Yürüyüşü'ne katılacak. Bu satırları yazarken sevgili Zülfü Livaneli'nin de yürüyüşe destek için yolda olduğunu öğreniyorum. Ne güzel! Erdoğan tehdit ediyor.

Yürüyüş büyüyor."

Hep birlikte yüklenelim, demokrasi kapısı başka türlü açılmaz!

Korteje katılmak üzere yola çıktığı sırada T24'e konuşan Öymen, "yürüyüşün çok haklı nedenlere dayandığını" vurgulamıştı. "Türkiye kendi adaletine sahip çıkma yolunda bir adım atıyor" ifadesini kullanan Öymen sözlerinin devamında şunları söylemişti:

"Demokratik ülkelerde yapılan ve herkesin hakkı olan bir eylem adalet yürüyüşü. Çok da isabetli bir adım. Katılacağım için çok mutluyum."

Neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

"Bizlere saldırılar olabilir, inatla yürüyeceğim"

Kılıçdaroğlu, dün yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada da "Bizlere saldırılar olabilir, bizleri eleştirenler olabilir. İnatla adalet için yürüyeceğim" ifadesini kullandı.

97 kilometre geride kaldı

Geride bırakılan beş gün boyunca çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve vatandaş yürüyüşe destek verdi. 25 gün sürmesi planlanan 432 kilometrelik yürüyüşte, toplam 97 kilometre yol katedildi.