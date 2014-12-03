Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ahmet Tarık Sarı, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan “Alperen Ocakları Büyük Birlik Partisi ile köprüleri attı” haberlerine tepki gösterip, yalanladı. Sarı, “Son günlerde adımızı ve amblemimizi kullanarak kurulan yapay oluşumların, bizim adımıza söz söyleme hakkı yoktur. Firavun sofrasının sadık hizmetkârı haline gelmiş havuz medyası, Alperen Ocakları'nı, karalama kampanyaları ve bu tip haberlerle yıpratabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar” dedi.

‘Köprüler yıktığını söylemek, hangi akıl ve hangi izanla ifade edilebilir’

Alperen Ocakları hakkındaki yalan haberlere tepki için yazılı açıklama yapan Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ahmet Tarık Sarı, şunları dile getirdi:

“Son günlerde havuz medyasında gördüğümüz, ‘Alperen Ocakları Büyük Birlik Partisi ile köprüleri attı’ tarzındaki yalan haberler, basın ahlakının ne boyutlara geldiğini bize bir kez daha göstermiştir. Anadolu’da gönüller arasına köprüler kurmak için kurulmuş bir hareketin, köprüler yıktığını söylemek, hangi akıl ve hangi izanla ifade edilebilir.

Alperen Ocakları, Nizam-ı Alem Ocakları'ndan aldığı köklü gelenekle ve kadim değerlerle, kurulduğu günden bugüne kadar, Büyük Birlik Partisi ile gönül rabıtalarını sürdürmüş ve hiçbir vakit koparmamış bir harekettir.

Son günlerde adımızı ve amblemimizi, adımızı kullanarak kurulan yapay oluşumların, bizim adımıza söz söyleme hakkı yoktur. Alperenler, ‘Onların işleri şura iledir’ ilahi düsturu doğrultusunda, Büyük Birlik Partisi'nin karar organlarının meşveretle aldığı her türlü kararı saygıyla karşılamaktadır.

Biz, bırakın davamızı sırtlanan ve çilesi çeken Büyük Birlik Partisi mensuplarıyla köprüleri atmayı, davamızı özümsemiş her bir arkadaşımız için surda gedik açmayı şiar edinmiş bir hareketiz.”

‘Alperenler hiçbir vakit Firavun sofrasına mezecilik yapmayacak’

“Firavun sofrasının sadık hizmetkârı haline gelmiş havuz medyası, Alperen Ocakları'nı, karalama kampanyaları ve bu tip haberlerle yıpratabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar.” diyen Genel Başkan Sarı, Alperenlerin hiçbir vakit Firavun sofrasına mezecilik yapmayacağını vurguladı.

Sarı, “Evet! Hangi samimiyet karinesinin içerisine sokmaya çalışırsanız çalışın, bunun adı, Firavun’a mezeciliktir. Bizler ‘kınayanın kınamasına aldırmayarak’ yolumuza devam edeceğiz. Hud Aleyhisselam’ın kavmine dediği gibi biz ücreti yalnız Allah’tan bekleriz.

Firavunun yanında ordular olabilir. Biz, Musa Aleyhisselam misali, mazlumların tepesine dikelerek değil, bizzat mazlumlar arasına karışarak zulme başkaldırmış bir hareketiz. Davamız, kağıt, kalem ve belagatten ibaret ucuz kahramanlara yem edilemeyecek kadar kutsi bir davadır. Anadolu’nun elleri nasırlı, çilekeş Hüseyinlerini, Ankara’nın Yezidlerine kurban etmeyeceğiz.” diye ifade etti.

‘Yanlış rota ve pusulalarla doğru istikametlere gidilemez’

Yanlış rotalar ve yanlış pusularla, doğru istikametlere gidilemeyeceğini belirten Sarı, şöyle devam etti:

“İsim ve amblemimizi kullanan söz konusu dernek hakkında yasal süreci derhal başlatacağız. Alperen Ocakları'nın tek karar mercii, 2000 yılında kurulan ve 18 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak vakıf statüsü almış olan Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı’dır. Bunun haricindeki hiçbir yapının eylem ve söylemlerine itibar edilmemesi hususunda, basına ve kamuoyuna arz ederiz.”