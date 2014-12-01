Alperenler BBP'den koptu mu?

CHP ve MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek veren Büyük Birlik Partisi (BBP) ile gençlik teşkilatı Alperen Ocakları arasındaki bağ koptu. Alperen Ocakları Genel Başkanı Av. Serkan Tüzün yaptığı açıklamada, “Vefakâr Büyük Birlik Partisi’nin mevcut genel başkanının ve çekirdek yönetiminin idealize ettiğimiz fikirleri ve misyonunu üstlendiğimiz değerleri temsil edebilme kabiliyetine ve samimiyetine sahip olmadığını düşünmemiz hasebiyle kendilerine mesafeli olduğumuzu, Onların kararlarının, kelamının ve izledikleri siyasi yol haritasının bizleri kapsamadığını deklare ederiz” dedi.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Av. Serkan Tüzün yazılı açıklama yaparak, BBP’den ayrıldıklarını duyurdu.

Yeni Akit’te yer alan habere göre, Alperen Ocakları’nın BBP’nin kurucusu olan Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan çıkmış olmasını iddia ederek, uzun süredir gergin süren ilişkilere nokta koyarak gençlik teşkilatın artık partiden bağımsız olacağını ilan eden bir basın açıklaması yayınladı. Alperen Ocakları Genel Başkanı Av. Serkan Tüzün imzasıyla şu ifadelere yer verildi:

“Bundan sonraki süreçte Alperen Ocakları olarak çalışmalarımızı ‘Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ adı ve kurumsal kimliğiyle yürüteceğiz. Derneğimizin resmi bütün işlemleri tamamlanmış olup, birçok il ve ilçede de şubeleşme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Allah’ın izniyle bütün il ve çoğu ilçemizde de derneğimizin şubeleri açılacaktır. Bizlerin mensubiyet duygusuyla bağlı olduğu parti Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi’dir. Vefakâr Büyük Birlik Partisi’nin mevcut genel başkanının ve çekirdek yönetiminin idealize ettiğimiz fikirleri ve misyonunu üstlendiğimiz değerleri temsil edebilme kabiliyetine ve samimiyetine sahip olmadığını düşünmemiz hasebiyle kendilerine mesafeli olduğumuzu, Onların kararlarının, kelamının ve izledikleri siyasi yol haritasının bizleri kapsamadığını deklare ederiz. Birilerinin işgal ettiği makamlar, ticari kazançları ve sahip oldukları işlerden dolayı bu şahıslara vefa borcu olabilir. Fakat bizim sevgimizin ve vefamızın kaynağı Allah yolunda bir adam atmamıza vesile olan manevi bir sevkten kaynaklıdır. Bu noktada vefa duyduğumuz Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’ndan başkası değildir”.