Alperenler'den BBP'ye İhsanoğlu resti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun destekleyeceğini açıklayan BBP'ye Alperen Ocakları "Bu, Büyük Birlik ruhunu bağrından hançerlemektir" diyerek sert tepki gösterdi.

Hafta başında CHP ve MHP’nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye parti tabanından itiraz geldi.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün, Destici’nin açıklamasının alınmış bir ortak karara dayanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı seçimleri münasebetiyle bütün BBP ve bütün Alperen Ocaklılarla yapılmış bir istişare kararıymış gibi BBP Genel Başkanı tarafından dile getirilen Ekmeleddin İhsanoğlu'na destek açıklaması, asla bir araya gelemeyecek olan CHP ve BBP isimlerini bir araya getirmiş ve bu da BBP kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu eliyle oluşturulmuş Büyük Birlik ruhunu bağrından hançerlemiştir."