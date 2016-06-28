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Alparslan Çelik'e Rus pilotu öldürmekten tahliye, sahte paradan hüküm

Alparslan Çelik hakkında sahte para suçundan kesinleşmiş 2.5 yıllık cezası bulunuyor

28 Haziran 2016 22:31

Düşürülen Rus uçağın pilotunu öldürdüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan ve hakkında tahliye kararı verilen Alparslan Çelik'in, başka bir suçtan hükümlü olduğundan Haziran 2017'ye kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.

İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesinin, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla Çelik'in de aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davada tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar vermesinin ardından 6 sanık Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Bu suçtan hakkında tahliye kararı verilen Çelik'in, daha önce Niğde'de "sahte para" suçundan yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş 2,5 yıl hapis ve 2 bin lira para cezası bulunduğu için 8 Haziran 2017'ye kadar Kırıklar F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalacağı belirtildi.

Öte yandan Niğde Açık Cezaevi'nden firar ettiği için infazı yanan Çelik'in denetimin serbestlik haklarından da yararlanamayacağı kaydedildi.

 

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