Alparslan Çelik: Rus pilot, komutam altındakiler tarafından vurulmuştur, sorumluluk benim

"Türk hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu öldürüldüğü yönündeki açıklamaları basına yansıyan ve İzmir'de "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece 4 gün önce tutuklanan Alparslan Çelik, savcılığa verdiği yazılı savunmasında, vurulmaması emri vermesine rağmen pilotun öldürüldüğünü ancak komutası altındaki kişilerce pilot vurulduğu için sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirtti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Çelik, avukatı Murat Üstündağ tarafından paylaşılan savunmasında, Bayırbucak Türkmenleri ile Suriye'deki 2 tümenin komutanlığını yaptığını ve “Türkiye'ye yaralı askerlerin tedavisi için geldiğini” söyledi.

Güvenlik kuvvetlerinin araçta bulduğu silahların yaralılara ait olduğunu öne süren Çelik, “silahların iade edilmesi gerektiğini” savundu.

Türkiye'de silahla korunma ihtiyacı duymadığını belirten Çelik, Türkmen dağlarının sürekli saldırı altında olması nedeniyle silahla dolaşmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Çelik, savunmasında, 24 Kasım’da düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesi olayına da değindi. Rus pilotu emri altındakilerin öldürdüğünü öne süren Çelik, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada yayınlanan ilk görüntülerde, paraşütün görüldüğü anda ateş edilmemesi emrini verdiğim, ateş edilirken emri bağırarak defalarca tekrarladığım, teslim alınmasını emrettiğim, yakınımdakilerin de emrimi bağırarak tekrar etmeye çalıştıkları bellidir. Uçak, bombalarını boşalttıktan sonra Türkiye üzerinden dönüş yaparken vurulmuştur. Bombalardan korunmak için araziye dağılan insanlar, yaralılarla ilgilenmeye çalışırken uçak vurulmuştur. Bombaların düştüğü bir enkazdan ölü ve yaralıların çıkartılmasına çabaladığımız bir anda uçağın vurulduğu ve pilotun atladığı fark edilmiştir."

"Rus pilot, komutam altındaki kişilerce vurulmuştur"

Emrin geniş arazide, bombaların patlamasından kısa bir süre sonra, insanların ölü ve yaralılarıyla ilgilenmeye çalıştığı anda verildiğinden yeteri kadar duyurulamadığını savunan Çelik, savunmasına şöyle devam etti:

"Görüntülerde yer alan herkes, eşini, kızını, çocuğunu, mutlaka birkaç yakınını kaybetmiştir. Bu karmaşada emir bu insanlara verilmiştir ancak pilot, komutam altındaki kişilerce vurulduğu için tüm sorumluluk elbette benimdir. Sadece hava destekli saldırılar nedeniyle tümenimin kaybı 675 kişidir. Her ölüme üzüldüğümün bilinmesini isterim. Bırakın beni Rusya'ya çağırmayı, konsolosluk bile çağırsa seve seve her şeyi anlatırım, bütün hesabı veririm. Biz millet olarak da inanç olarak da her kötülüğün bir iyiliğe, iyiye dönüşeceğine inanırız."

Çelik, pilotun ölümüne üzülen Rusların uçaklarının neden Türkmen dağlarını bombaladığını sorgulaması gerektiğini belirtti.

Çelik silahlı yakalanmıştı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda üzerlerinde ruhsatsız 3 tabanca, otomobillerinde ise 1 kalaşnikof uzun namlulu silah ele geçirilerek gözaltına alınan 15 zanlının evlerinde yapılan aramalarda da ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 2 telsiz ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönündeki basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in, "sahte para" suçundan hakkında kesinleşmiş 2,5 yıl hapis ve 2 bin lira para cezası bulunduğu, zanlının ayrıca "hükümlünün kaçmasına yardım" ve "dolandırıcılık" suçlarından da Elazığ Emniyet Müdürlüğünce arandığı tespit edilmişti.

"6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle 3. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik, İsmail Demir, Mustafa Develi, Asil Tırnova, Fatih Arnas, Bayram Karaarslan ve Murat Gezer 3 Nisan'da tutuklanmıştı.