Rus pilotu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik tutuklandı!

Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının Suriye topraklarına paraşütle atlayan pilotunu vurduğu iddia edilen Alparslan Çelik Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İzmir'de, düşürülen Rus uçağından paraşütle atlayan pilotu öldürülmesi ile ilgili, beraberindeki 14 kişi ile gözaltına alınmıştı.

İzmir’de polis tarafından gözaltına alınan ve bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Alparslan Çelik ile beraberindeki 14 kişi, işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmayı yürüten savcı tarafından ’6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçundan tutuklanmaları talebiyle İzmir 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Savcının Alparslan Çelik’e, Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının Suriye topraklarına paraşütle atlayan pilotuna ateş edilmesiyle ilgili görüntüleri sorduğu, Çelik’in de yanındakilere ateş etmemeleri konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği öne sürülmüştü. Öte yandan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı aramada, zanlılar arasında bulunan ve Suriye’den gelenlerin aracında, 1’i Kalaşnikof, 2’si Thomson marka olmak üzere 3 otomatik silahın daha ele geçirildiği belirtilmişti.



Ne olmuştu?



Karabağlar ilçesindeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda üzerlerinde ruhsatsız 3 tabanca, otomobillerinde ise 1 Kalaşnikof uzun namlulu silah ele geçirilerek gözaltına alınan 15 zanlının evlerinde yapılan aramalarda da ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 2 telsiz ele geçirilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönündeki basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Çelik'in, "sahte para" suçundan hakkında kesinleşmiş 2,5 yıl hapis ve 2 bin lira para cezası bulunduğu, zanlının ayrıca "hükümlünün kaçmasına yardım" ve "dolandırıcılık" suçlarından da Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nce arandığı tespit edilmişti.

Çelik'in ifadesinde, "Tanıdığı S.K'yı ziyaret için İzmir'e geldiğini ve lokantada oturdukları sırada polisler tarafından gözaltına alındıkları, üzerinde silahla yakalanan kişileri S.K'nın arkadaşı olarak bildiğini, başka bir bağının olmadığını" anlattığı öğrenilmişti.