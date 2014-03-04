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'Alo Fatih'in ismi Habertürk künyesinden çıkartıldı

Son günlerde Alo Fatih iddialarıyla gündeme gelen Habertürk'te, gazetenin künyesinden Fatih Saraç'ın ismi çıkartıldı

04 Mart 2014 14:54

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından, savcılıkça mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerin internete sızdırılmasıyla ortaya çıkan ve Habertürk TV ile gazetesine müdahale edildiği iddialarını içeren ses kayıtları sonrası Fatih Saraç'ın ismi Habertürk gazetesinin künyesinden kaldırıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la, Habertürk televizyonu ve gazetesindeki bazı haberlerin yayından çıkarılması konusunda yaptığı konuşmalarla tanınan Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Fatih Saraç’ın ismi bugün künyeden çıkarıldı.

Başbakan Erdoğan’la, Gezi Parkı protestoları sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerinin TV altyazısından çıkarılması ve gazetede yer alan ve hükümeti eleştiren bir sağlık haberi sebebiyle bazı çalışanların işten atılması gibi konuları konuştuğu ses kayıtları internette yayınlanan Mehmet Fatih Saraç, ‘Alo Fatih’ esprilerine de konu oluyordu. Fatih Saraç’ın bir seçim anketine ait sonuçların Habertürk gazetesinde manipülatif şekilde yayınlanmasına ilişkin de kayıtları ortaya çıkmış, bu konuşmalar sosyal medyada uzun süre büyük ilgi çekmişti.

Ses kayıtlarının ayyuka çıkmasının ardından Zaman gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Dönmez bu konuyu bir basın toplantısı sırasında bizzat Başbakan Erdoğan’a da sormuş, Erdoğan da Habertürk gazetesini arayarak bazı yayınlara müdahale ettiğini kabul ederek kendisini savunmuştu.

İşte o Fatih Saraç Habertürk gazetesinin künyesinden çıkarıldı.

Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner de sahibi olduğu Park Holding'e ait UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş.'deki paylarının yüzde 60'ını satıp Fatih Saraç'la ortaklığını sonlandırmıştı.

İşte Habertürk'ün eski ve yeni künyesi:

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