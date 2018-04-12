Almanya'nın ardından İtalya da Suriye'de herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu

Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarının ardından başlayan Suriye’ye yönelik ‘askeri müdahale’ tartışmalarında İtalya da kararını açıkladı. İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni, Suriye’ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını söyledi. Gentiloni, müttefiklere lojistik destek sağlayacaklarını ifade etti.

Agenzia Nova haber ajansı, İtalya Başbakanı'nın ofisinden kaynaklara dayanarak, Gentiloni'nin Suriye krizi konusunda müttefik liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde, Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını söylediğini duyurdu. Habere göre bununla birlikte Gentiloni, İtalya'nın uluslararası ve ikili anlaşmalar uyarınca müttefiklere lojistik destek sağlamaya devam edeceğini garanti etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bugün yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik gerçekleşecek olası bir hava operasyonunda yer almayacaklarını ifade etmişti. 'Suriye ile ilgili tüm önlemlerin değerlendirilmesi’ gerektiğini ifade eden Merkel, Almanya'nın Suriye ordusu ya da diğer hükümet güçlerine saldırmayacağını belirtmişti.

Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtları olduğunu savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Suriye'yi vurup vurmama kararını 'zamanı geldiğinde' vereceklerini kaydetmişti.