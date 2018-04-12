Rusya: Suriye'ye yönelik tehditler BM Tüzüğü'nü ihlal ediyor

Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD ve Fransa’dan gelen ‘müdahale’ açıklamalarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, ‘güç kullanma tehditlerinin BM Tüzüğü’nü kaba biçimde ihlal ettiği’ yorumunda bulundu.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre haftalık basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarına Suriye'ye karşı güç kullanarak karşılık verme tehdidinde bulunduğuna dikkat çekerek, bir Birleşmiş Millerler üyesine yöneltilen bu tehdidin BM Tüzüğü'nü kaba biçimde ihlal ettiğini vurguladı.

"Suçlamalar sadece Şam’a değil, Rusya’ya da yöneltiliyor"

ABD'nin yönelttiği ‘tehditlerin' son derece tehlikeli olduğunu ve yalan haberlere dayandığını savunan Zaharova, "Washington'dan militarist açıklamalar gelmeye devam ediyor. Suçlamalar sadece Şam yönetimine değil, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimini koruduğu ve doğal olarak sorumluluğu paylaştığı savunulan Rusya'ya da yöneltiliyor" dedi.

Zaharova, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi üyelerini bu tür suçlamaların, tehditlerin ve eylemlerin olası sonuçları üzerinde ciddi biçimde düşünmeye davet ettikleri belirtti.

Batılı ülkelerin 'yaklaşan savaş' algısı oluşturmak için son 2 günde ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Rus sözcü, Suriye'ye yöneltilen asılsız kimyasal saldırı iddialarının Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından derhal ve tarafsız biçimde soruşturulmasından yana olduklarını ifade etti. Zaharova, Rus ordusunun Suriye hükümetiyle birlikte OPCW uzmanlarının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.