ABD Savunma Bakanı: Suriye iç savaşını Cenevre süreciyle çözme taahhütüne bağlıyız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’deki çatışmaların Cenevre’deki çözüm süreciyle nihayete erdirilmesi yönündeki taahhütlerine bağlı olduklarını söyledi. ‘Kuduz köpek’ lakaplı Mattis, ABD’nin Suriye’deki rolünün IŞİD’i mağlup etmek olduğunu, ‘iç savaşa’ karışmak olmadığını savundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile birlikte Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 2019 savunma bütçesi üzerine düzenlenen panelde konuşan Savunma Bakanı Mattis, Suriye’de bir kimyasal saldırı gerçekleştiğine inandığını belirtirken, ABD’nin kanıt toplamak için sahaya görevliler göndermek istediğini de ifade etti. Mattis, zaman geçtikçe kanıt toplamanın zorlaşacağı uyarısında bulundu.

"Kimyasal saldırı, gerek İngiltere gerekse Suriye'de olsun affedilemez"

Rusya'nın sürekli kimyasal saldırılarla ilgili Birleşmiş Milletler'i adım atmak konusunda engellediğini savunan Mattis, bu durumda ya sessiz kalacaklarını veya bu tür kimyasal saldırılarla ilgili bir şey yapmaları gerektiğini belirtti. Mattis şöyle devam etti:

"Suriye'de bildiğiniz üzere askerimiz var. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığında, buna 'bu sefer bize karşı kullanılmadı bir dahaki sefer bize karşı kullanılmayacak' şeklinde bakılmamalı. Gerek İngiltere Salisbury'de olsun gerekse Suriye'de olsun bu affedilemez ve buna müdahale edilmelidir."

Savunma Bakanı, ABD’nin olası bir askeri müdahalesine dair en büyük kaygının Rusya, İran ve Türkiye’nin de taraf olduğu durumla ilgili gerginliğin ‘kontrolden çıkması’ olduğunu da sözlerine ekledi.