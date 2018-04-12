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Dünya

ABD'nin 'müstakbel' Dışişleri Bakanı: Suriye'ye karşı daha sert önlemler alınmalı

"Suriye, bölgesel istikrara yönelik giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor"

12 Nisan 2018 21:32

ABD’nin ‘müstakbel’ Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ‘çökmüş devlet’ olarak nitelendirdiği Suriye’ye yönelik olarak daha 'sert tedbirler’ alınması gerektiğini savundu. 

ABD Senatosu’ndaki Dış İlişkiler Komitesi’nde, ABD Dışişleri Bakanı atanmasıyla ilgili oturuma katılan CIA Direktörü Pompeo, "Suriye'deki 'çökmüş devlet', insan haklarına, ulusal güvenliğe ve bölgesel istikrara yönelik giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor ve çok daha sert bir yanıtı hak ediyor” ifadelerini kullandı. 

Pompeo'nun ifade verdiği Senato Dış İlişkileri Komitesi oturumunda arka sıralarda oturan savaş karşıtları protesto eylemi yaptı. Barış yanlısı eylemciler, ''Pompeo savaş demektir'', ''Savaş yanlısı CIA Direktörü nasıl başdiplomat olabilir?'', ''Pompeo'yu durdurun'' slogan ve pankartlarıyla Senato'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pompeo'yu Dışişleri Bakanı atama kararına onay vermemesi çağrısı yaptı.

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