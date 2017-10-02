Almanya'dan Katalonya'ya: Ayrılıkçılık hiçbir sorunu çözmez

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Roth, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde dün düzenlenen ve yüzde 90 'evet'le sonuçlandığı açıklanan bağımsızlık referandumuna ilişkin "Ayrılıkçılık hiçbir sorunu çözmez" dedi.

Katalonya'daki gelişmelerin 'endişe verici' olduğunu söyleyen Roth, "Ayrılıkçılık hiçbir sorunu çözmez. Tüm AB üyeleri hukukun üstünlüğü ve demokrasinin ilkelerine saygı göstermeli ve katı şekilde sadık kalmalı" ifadelerini kullandı.

Alman yetkili aynı zamanda İspanyol polisinin ve jandarmasının oy vermeye çalışan Katalanlara yönelik sert müdahalesini de eleştirerek sorunların "sokaktaki şiddet yerine diyalogla çözülmesi gerektiğini" söyledi. Roth "İki tarafta buna (diyaloğa) hazır olduğunu söylemeli" dedi.