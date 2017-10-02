Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı: Bağımsız bir devlet olma hakkını kazandık

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık referandumuyla ilgili, "Bugün Katalonya vatandaşları olarak cumhuriyet yönetiminde kurulan bağımsız bir devlet olma hakkını kazandık." dedi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin Başkanı Carles Puigdemont, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası Barselona'daki başkanlık konutunda yaptığı konuşmada, referandumun sonuçlarının gelecek günlerde Katalonya parlamentosuna sunulacağını belirtti.

"Tek taraflı bağımsızlık ilanına" atıfta bulunarak referandumdan "evet" sonucunun çıkması halinde Katalonya parlamentosunda kabul edilen yasalar gereği adımların atılacağını söyleyen Puigdemont, "Egemenliğimizin bilek güreşini kazandık" ifadesini kullandı.

"Katalonya artık bir Avrupa meselesi"

"Katalonya, artık bir iç mesele değil, bir Avrupa meselesi" diyen Puigdemont, "Avrupa'nın saygısını kazandık. Şu andan itibaren yürümemiz gereken yolu birlikte, yurtseverlikle ve barışla yapmalıyız. Katalanların arzularına saygı göstermeye yarayacak diyalog çağrılarına açık olmalıyız." şeklinde konuştu.

Puigdemont ayrıca İspanya ulusal polisi ve jandarmanın müdahalesinde 844 kişinin yaralandığını ifade ederek "İspanyol Hükümeti, Katalonya ile ilişkilerinde bugün utanç verici bir sayfa yazdı. Maalesef bu ilk değil." açıklamasında bulundu. Katalonya Özerk Yönetimi Hükümetinin üyelerini yanına alarak konuşan Puigdemont'un sözleri Barselona'daki Katalonya Meydanı'nı toplanan bağımsızlık yanlıları tarafından yoğun şekilde alkışlandı.

Seçim sonuçları

Katalonya seçimlerinde yaklaşık 5 milyon 340 bin seçmenden 2 milyon 262 bin 424 seçmenin oy kullandı. 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ününden 'Evet' çıktı. 177 bin 566 'Hayır' oyu çıkarken, 45 bin 586 oy pusulasının boş, 20 bin 129 oylama ise geçersiz sayıldı.

Rakamlar referanduma katılım oranının yüzde yaklaşık olarak 42,3 olduğunu gösteriyor.