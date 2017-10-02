İtalya'da Katalonya'daki polis şiddetine Türkiye benzetmesi

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde dün (2 Ekim 2017)yapılan bağımsızlık referandumunda yaşanan polis şiddetine İtalya'dan Türkiye benzetmesi geldi.

Madrid yönetiminin "yasa dışı" kabul ettiği referandumda oy verilmesini engellemek için İspanyol polisi sert müdahalede bulunmuş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İtalyan hükümetinden referandum ya da polis müdahalesiyle ilgili resmi bir yorum gelmezken, muhalefetteki aşırı sağcı Kuzey Ligi, Madrid yönetimini sert şekilde eleştirdi.

İtalya'nın kuzeyindeki Padanya bölgesinin bağımsızlığını savunan bir parti olarak doğan, son yıllarda ise ulusal bir partiye dönüşme çabaları sergileyen Kuzey Ligi, Madrid yönetimini "Türkiye'ye benzemekle" suçladı.

"Türkiye'de bile görülmedi"

Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini, "Barcelona'da, 2017 yılına yakışmayan inanılmaz manzaralar gördüm. Madrid'de birileri hesap vermeli, çünkü toprakları için bir referandumda oy vermek isteyen yüzlerce kişiyi yaralamak Sovyetler Birliği'nde bile, hatta en kötü Türkiye'de bile görülmemiştir" dedi.

Salvini ayrıca, 22 Ekim'de İtalya'nın kuzeyindeki Lombardia ve Veneto bölgelerinde özerklik için referandum yapılacağını da hatırlatarak, "Lombardia ve Veneto'daki referandumda ayrılık için değil, otonomi için; okulları, yolları, trenleri, hastaneleri daha iyi yönetmek için oy verilecek. 22 Ekim bir bayram günü olacak ve polis de vatandaşlara güler yüzle eşlik edecek" diye konuştu.

Kuzey Ligi'nden Senato Başkan Yardımcısı Roberto Calderoli de Katalonya'da oy vermek isteyen "kadın ve yaşlıların dövülmesi görüntülerinin, birkaç yıl önce Türkiye'de öğrencilerin güç kullanılarak bastırılmasına benzediğini" söyledi.

Calderoli, "Katalanlar yalnızca demokrasinin öngördüğü gibi katılımda bulunmak, bir referandumda kendilerini ifade edebilmek istiyorlardı. Buna güç kullanarak karşı çıkan biri ancak Erdoğan ve Esad gibi bir diktatördür. İspanya Franco diktatörlüğünden hiçbir şey öğrenmemiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"İspanya tekmeyle AB'den atılmayı hak ediyor"

Yine Kuzey Ligi'nden milletvekili Paolo Grimoldi de İspanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) atılması çağrısı yaptı.

Grimoldi, "Nasıl Türkiye AB'ye girmeyi hak etmiyorsa, bir diktatörlük gibi davranan İspanya da tekmeyle dışarı atılmayı hak ediyor" dedi.