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Dünya

Almanya'da Türk yaşlılar kendilerini yalnız hissediyor

Almanya'da yaşlı Türk göçmenlerin yüzde 53,6'sı yalnız olduklarını hissediyor; bu oran Alman yaşlılarda ise yüzde 42,9

09 Aralık 2013 16:41

Araştırmalara göre Almanya’da yaşayan yaşlı Türk göçmenler kendilerini Alman yaşlılara göre daha yalnız hissediyor. Almanya'daki Türk yaşlılar genellikle aileleriyle birlikye yaşasalar da sosyal çevreleri diğer akranlarına göre daha dar.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Rostock'ta faaliyet gösteren Max-Planck Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nün bir çalışması, Almanya'da yaşayan yaşlı Türk göçmenler, Almanya doğumlu akranlarına göre kendilerini çok daha yalnız hissettiklerini gösteriyor. Özellikle ekonomik sıkıntılar ve hastalıklar bu ruh durumunu tetikliyor. Araştırmaya katılan Türk göçmenlerin yüzde 53,6'sı, Almanların ise yüzde 42,9'u yalnız olduklarını belirtti.

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre yaşlı Türk göçmenler Almanya'da doğan diğer yaşlılara göre daha sık sağlık problemleriyle karşılaşıyor. Ayrıca mesleki ve finansal durumları ile barınma koşulları genel anlamda daha kötü. Alman yaşlılardan farklı olarak Türk göçmenler genelde eşleriyle ya da çocuklarıyla aynı çatı altında yaşıyorlar. Fakat buna karşılık arkadaş çevreleri ve komşularıyla daha az yakın ilişkiler kuruyorlar.

Çalışma için araştırmacılar, 2005 ile 2006 yılları arasında 10 bin Alman ve 4 bin Türk göçmen ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen “Generations and Gender Survey” adlı araştırmanın verilerini kullandı. Yaşları 50 ile 79 arasında değişen, Almanya doğumlu 3.248 ile Türkiye doğumlu 494 kişinin cevapları enstitünün araştırmasına yansıdı.
 

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