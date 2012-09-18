'Yalnızlık yaşlıları madde bağımlılığına itiyor'

Yalnızlık Almanya’da yaşlıları madde bağımlılığına itiyor. Alkol, uyku hapı, sakinleştirici gibi bağımlılık yapan maddeleri kullanan yaşlıların sayısının hiç de az değil.

"İçtiğim ilk bardağın tekrar bağımlı olmak anlamına geleceğini biliyordum. Yine de artık diğer normal ve sağlıklı insanlar gibi yaşayabileceğimi sandım. Ve alkol içtim. İlk etapta çok güzel ve bir kurtarıcı gibi geldi. Özgür hissettim" diyen Anna Lisa, 70 yaşından sonra yeniden alkole başlamış. Kısa sürede kontrolü kaybeden yaşlı kadın alkolün yanında sakinleştirici de kullanmaya başlamış. Şimdi 76 yaşında olan Anna Lisa sonunda Essen'deki madde bağımlılığı terapi merkezinde tedavi görmeye başlamış. Gençken alkol içmek insana daha cesurca bir davranışmış gibi geliyor.

Federal Hükümet'in yayınladığı rapora göre yaşlıları madde bağımlılığına iten başlıca neden ‘bedenin yaşlanması'.

Anna Lisa yaşlanınca duyguların değiştiğini söylüyor: “Bence yaşlılar alkol içmekten daha fazla utanç duyuyor. Çünkü genelde bir şekilde madde bağımlılığını, suçluluk ve başarısızlık duygusuyla bütünleştiriyorsunuz. Bu tür yanlış bir davranış gençlikte daha fazla hoş görülebiliyor.”

Bedenin yaşlanması

Federal Hükümet'in 24 Mayıs 2012 tarihinde yayınladığı rapora göre yaşlıları madde bağımlılığına iten başlıca neden ‘bedenin yaşlanması'. Çünkü yaşlandıkça yakınlarını kaybediyor, yalnız hissediyor ve korkuya kapılıp depresyona giriyorlar. Psikolog Arnulf Vosshagen toplumun yaşlılara az ilgi göstermesinin de onları madde bağımlılığına iten nedenler arasında olduğunu belirtiyor: “Yaşlanınca on yıllardır yaptıklarınız, ürettikleriniz artık kimseyi ilgilendirmiyor. Üzerinizdeki ilgi azalıyor, ilginç olmaktan çıkıyorsunuz. Toplumda daha az kabul görüyorsunuz. Bu değişiklikler ile baş edebilmek, başarılması güç bir görev.”

Almanya'da bakım evlerinde kalan yaşlıların yüzde yedisinin ilaç, yüzde sekizinin de alkol bağımlısı olduğu sanılıyor.

Federal Hükümet'in raporuna göre bu durumlarda yaşlılar haplara ve alkole sarılıyor. Raporda kesin rakamlar verilmiyor. Ancak Almanya'da bakım evlerinde kalan yaşlıların ortalama yüzde yedisinin ilaç bağımlısı, yüzde sekizinin de alkol bağımlısı olduğu tahmin ediliyor. Yaşlıların büyük bir evde yemeklerini birlikte yaptıkları ortak yaşam tarzında ya da kendi evinde yaşaması durumunda madde bağımlılığına daha az rastlanıldığı belirtiliyor. Essen'de bulunan yaşlı bakımevinin yöneticisi Hedi Blonzen yurtlarında kalan yaşlıların yüzde onunun alkol, uyku hapı ya da sakinleştirici bağımlısı olduğunu söylüyor: “Bağımlı olduklarını davranışlarından anlıyoruz. İçlerine kapanıyorlar, dolaplarını düzenlememize izin vermiyorlar, bir eğlence düzenlendiğinde fazla alkol kullanıyorlar. Daha tutuk davranıyorlar.”

Rapora göre ileri yaşlarda alkol tüketimi gençlere oranla daha az. Ancak demografik değişim nedeniyle alkolün yol açtığı hastalıklara yakalananların sayısı artış kaydedecek. Alman toplumu giderek yaşlanıyor. Yirmi yıl sonra 80 yaşın üzeri Almanların oranı yüzde 30'u bulacak. Dolayısıyla yaşlıların alkol tüketimi de artacak. (Deutsche Welle Türkçe)