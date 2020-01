Almanya'da yaşlı suçlular çoğalıyor

Almanya'da daha çok gençlerin işlediği hırsızlık gibi suçların yaşlılar arasında da yaygınlaştığı ve yaşlılar arasındaki suç oranı giderek artmaya başladığı belirtiliyor. Federal Emniyet Teşkilatı'nın verdiği rakamlara göre geçen yıl Almanya'da 60 yaşın üzerinde 150 bin zanlı kayda geçti.

Yaşlı suçlulalarla ilgili konuşan Alman Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow, gelecek yıllarda daha da yaşlı suçlularla karşılaşılacağı öngörüsünde bulunuyor. “Yaşlanan bir toplumda yaşlanan suçlular olacağını fark etmeliyiz ve bu alanı dikkatle incelemeliyiz" diyen Malchow, bazı eyaletlerde emniyet teşkilatlarının bu alanı meslek eğitiminde ele almaya başladığını ancak sürecin daha çok başında olduklarını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Federal Emniyet Teşkilatı'nın verileri gösteriyor ki 60 yaşının üzerindeki her on zanlıdan biri hırsızlık yaparken yakalanmış. Malchow emeklilik maaşlarının sürekli azaldığı bu çağda yaşlıların çoğunun ayın sonunu getirmekte zorlandığına dikkat çekiyor. Rakamlara göre her dört emekliden biri ise taksirle yangına sebebiyet vermeksuçunu işliyor. Ancak bunlar arasında ocağın altını ya da elektrikli battaniyeyi açık bırakanlar da bulunuyor.

Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow polisin yaşlılık ve suç ilişkisi konusunda yeni konseptler geliştirmesi gerektiğini vurguluyor. Memurların yaşlılara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda eğitilmesi gerektiğini belirten Sendika Başkanı, bunama hastalığından muzdarip olan insanların yanlış bir şey yaptıklarının farkında olmadıklarına dikkat çekiyor. Malchow tıpkı gençlerde olduğu gibi yaşlıların sorunlarıyla ilgilenecek sosyal çalışanlara ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve yaşlıların konuşacak dertleşecek kişilere ihtiyaç duyduklarına dikkat çekiyor. Oliver Machlow yalnız oldukları için birçok yaşlının sırf dikkat çekmek amacıyla hırsızlık yaptığına inanıyor.

Yaşlılar için özel ceza kanunu

Alman Dedektifler Birliği Başkanı Andre Schulz, Almanya’nın yaşlılar için geliştirilmiş özel bir ceza kanununa sahip olması gerektiğini vurguluyor. Schulz, yasanın sadece yaşlıları cezalandırmak değil aynı zamanda onları korumak amacıyla yapılması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde 20 yıl içerisinde üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşılacağı öngörüsünde bulunuyor.

'Sorun gereksiz yere büyütülüyor'

Greifswald Üniversitesi'nden kriminolog Prof Dr. Frider Dünkel ise tüm bu tartışmanın yersiz olduğu görüşünde. Dünkel, yaşlı suçluların sayısını kendi yaş grubu içerisinde 100 bin artırsanız bile yaşlı suçlu oranının, çocuklar ve gençlerdeki suçlulara oranla daha az çıkacağını iddia ediyor. "Daha önce hiç olmadığı kadar düşük suç oranlarına sahibiz.” diyen Dünkel, yaşlılar arasındaki yoksulluğun suçları artıran bir faktör olmadığını da vurguluyor.