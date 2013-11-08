T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da yaşlı suçlular çoğalıyor

Almanya polisi yaşlılar arasında artan suç oranını tartışıyor. Geçen sene 60 yaşın üzerinde 150 bin zanlının yakalandığı Almanya'da Polis Sendikası, yaşlılara özel ilgi gerektiğini belirtiyor

08 Kasım 2013 17:31

Almanya'da daha çok gençlerin işlediği hırsızlık gibi suçların yaşlılar arasında da yaygınlaştığı ve yaşlılar arasındaki suç oranı giderek artmaya başladığı belirtiliyor. Federal Emniyet Teşkilatı'nın verdiği rakamlara göre geçen yıl Almanya'da 60 yaşın üzerinde 150 bin zanlı kayda geçti.

Yaşlı suçlulalarla ilgili konuşan Alman Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow, gelecek yıllarda daha da yaşlı suçlularla karşılaşılacağı öngörüsünde bulunuyor. “Yaşlanan bir toplumda yaşlanan suçlular olacağını fark etmeliyiz ve bu alanı dikkatle incelemeliyiz" diyen Malchow, bazı eyaletlerde emniyet teşkilatlarının bu alanı meslek eğitiminde ele almaya başladığını ancak sürecin daha çok başında olduklarını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Federal Emniyet Teşkilatı'nın verileri gösteriyor ki 60 yaşının üzerindeki her on zanlıdan biri hırsızlık yaparken yakalanmış. Malchow emeklilik maaşlarının sürekli azaldığı bu çağda yaşlıların çoğunun ayın sonunu getirmekte zorlandığına dikkat çekiyor. Rakamlara göre her dört emekliden biri ise taksirle yangına sebebiyet vermeksuçunu işliyor. Ancak bunlar arasında ocağın altını ya da elektrikli battaniyeyi açık bırakanlar da bulunuyor.

Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow polisin yaşlılık ve suç ilişkisi konusunda yeni konseptler geliştirmesi gerektiğini vurguluyor. Memurların yaşlılara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda eğitilmesi gerektiğini belirten Sendika Başkanı, bunama hastalığından muzdarip olan insanların yanlış bir şey yaptıklarının farkında olmadıklarına dikkat çekiyor. Malchow tıpkı gençlerde olduğu gibi yaşlıların sorunlarıyla ilgilenecek sosyal çalışanlara ihtiyaç olduğunu vurguluyor ve yaşlıların konuşacak dertleşecek kişilere ihtiyaç duyduklarına dikkat çekiyor. Oliver Machlow yalnız oldukları için birçok yaşlının sırf dikkat çekmek amacıyla hırsızlık yaptığına inanıyor.

 

Yaşlılar için özel ceza kanunu

 

Alman Dedektifler Birliği Başkanı Andre Schulz, Almanya’nın yaşlılar için geliştirilmiş özel bir ceza kanununa sahip olması gerektiğini vurguluyor. Schulz, yasanın sadece yaşlıları cezalandırmak değil aynı zamanda onları korumak amacıyla yapılması gerektiğini belirtiyor. Aksi halde 20 yıl içerisinde üstesinden gelinemeyecek sorunlarla karşılaşılacağı öngörüsünde bulunuyor.

 

'Sorun gereksiz yere büyütülüyor'

 

Greifswald Üniversitesi'nden kriminolog Prof Dr. Frider Dünkel ise tüm bu tartışmanın yersiz olduğu görüşünde. Dünkel, yaşlı suçluların sayısını kendi yaş grubu içerisinde 100 bin artırsanız bile yaşlı suçlu oranının, çocuklar ve gençlerdeki suçlulara oranla daha az çıkacağını iddia ediyor. "Daha önce hiç olmadığı kadar düşük suç oranlarına sahibiz.” diyen Dünkel, yaşlılar arasındaki yoksulluğun suçları artıran bir faktör olmadığını da vurguluyor.

ETİKETLER

yaşlısuçalmanyaAlman Polis SendikasıAlman Dedektifler BirliğiFrider Dünkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24