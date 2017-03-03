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Almanya’da Bakan Zeybekci’ye yeni salon bulundu

Zeybekci, pazar günü Frechen kentinde konuşacak

03 Mart 2017 20:20

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılacağı referandum etkinliğinin Köln Belediyesi'nce iptalinin ardından Frechen kentinde yeni bir salon bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau kentinde planlanan etkinliğinin iptal edilmesiyle Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim sürerken, etkinliği iptal edilen diğer Türk yetkili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci için yeni salon bulundu.

Zeybekçi'nin referandum kampanyasını Köln yakınlarındaki Frechen kentinde düğün, eğlence ve konferans etkinlikleri sunan Golden Palast şirketine ait salonda gerçekleştirmesi planlanıyor.

Golden Palast işletmecisi Suat Ber, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Zeybekçi'nin katılımıyla 5 Mart Pazar günü saat 18:30'da salonlarında etkinlik düzenleneceğini teyit etti.

Ber, salonun yaklaşık bin kişi kapasiteli olduğunu belirterek, kapasite sorunu yaşanmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Bozdağ'ın perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılması planlanan etkinlik, kapasite sorunu ve güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek belediye tarafından iptal edilmişti. Zeybekci'nin katılımıyla Köln kentindeki Porz semtinde belediye binasına bağlı bir salonda düzenlenmesi planlanan etkinliğe de Köln Belediyesinden izin çıkmamıştı.

Doğan Haber Ajansı, Nihat Zeybekçi'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini" anlatacağı toplantı için yeni salonun AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin girişimiyle bulunduğunu bildirdi.

Zeybekçi'nin, pazar günü Frechen'deki toplantıdan önce ise, Leverkusen'de, Sanatçı Özay Gönlüm'ün anılacağı bir başka etkinliğe daha katılacağı belirtiliyor.

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