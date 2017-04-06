Almanya'da 18 yaş altı evliliklere yasak geliyor

Almanya'da 18 yaş altında evlilikler yasaklanıyor. Çocuk evliliklerinin sığınmacılarla gündeme oturduğu ülkede 2016 verilerine göre 360'ı 14 yaş altı olmak üzere, bin 500 dolayında çocuk yaşta evli bulunuyor.

DHA'nın haberine göre, Federal Adalet Bakanı Heiko Maas tarafından hazırlanan tasarısının yasalaşması durumunda, şu anda 16 yaşından küçük olanların evlilikleri geçersiz sayılacak. 16 ve 17 yaşında evli olanların durumuna ise mahkeme karar verecek. Çocuk yaşta evli olanların Almanya’ya gelmesi durumunda ise evli olanların çocukları devlet koruması altına alınacak.

Hükümetin amacı, yasayı tatilden önce Federal Parlamento’dan geçirmek. Çocuk evlilikleri, Almanya’nın gündemine sığınmacılarla birlikte oturmuştu. 2016 verilerine göre, Almanya’da 360’ı 14 yaş altı olmak üzere, bin 500 dolayında çocuk yaşta evli bulunuyor. Almanya’da mevcut yasalara göre 16 yaşından itibaren istisnai durumlarda evliliğe izin verilebiliyor.