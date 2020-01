"Kadınlar, çocuk evliliklerin meşrulaştırılmasına, cinayetlere, savaşa karşı bugün alanlarda olacak"

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" ile ilgili olarak "2016’nın 25 Kasımı’nı Türkiye’nin kadın hareketi ve ilerici demokrat güçleri, böyle önemli bir başarının arkasından karşılıyorlar ve bundan sonra da bu attıkları önemli adımdan öğrendikleri ve edindikler öz güvenle ilerlemeleri için daha çok dayanaklarının olduğunu görecekleri bir mevzie girmişlerdir" dedi.

İhsan Çaralan'ın "2016 25 Kasım'ı çok önemli bir 25 Kasım!" başlığıyla yayımlanan (25 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Bugün, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü!

Bugün dünyanın her yanında kadınlar, kadına şiddete karşı mücadelelerini yansıtan pankartlarla, sloganlarla, yılın her günü her saati evlerinde, çalışma alanlarında, yaşamın her alanında sürdürdükleri mücadelenin devamı olarak alanlara çıkarak, taleplerini haykıracak, mücadele birliklerini ve dayanışmalarını ilerletmek için çağrılar yapacaklar.

2016’nın 25 Kasımı’nı dünya kadınları, geçen yıla göre bile,

- Muhafazakarlığın arttığı, kadının ev köleliği ve sömürüsünün iki kat yoğunlaştığı,

-Irk, din, mezhep, dil ve cinsiyet ayırımlarının büyüdüğü,

-Dünyanın etnik ve mezhep savaşları ile açlık, işsizlik ve yoksulluk bölgelerinden “refah ülkeleri”ne doğru akan büyük göçün yarattığı devasa sorunların faturasının büyük ölçüde kadınlara yıkıldığı,

-Kapitalizmin kriz belirtilerinin yükü görülerek önce kadınların eve kapatıldığı,

-Kadına karşı kaba şiddetin, taciz, tecavüzün yaygınlaştırılıp sıradanlaştırma girişimlerinin arttığı koşullarda karşılıyorlar.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET HIZ KESMİYOR

TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET, KADINLARIN KESİNTİSİZ MÜCADELESİNE KARŞIN HIZ KESMİYOR.

2016 YILININ İLK 10 AYINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN RAKAMLARA YANSIYABİLENLERİ BİLE ÇOK KORKUNÇ!

BU YILIN OCAK-KASIM AYLARI ARASINDA EN AZ 236 KADIN YAKINLARI ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ, 71 KADINA TECAVÜZ EDİLDİ, 104 KADIN TACİZE UĞRADI. 368 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNULDU, 282 KADINA İSE AİLE İÇİNDE ŞİDDET UYGULANDI. Kİ, BU RAKAMLARA “AİLE İÇİDİR”, “KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR”, “TÖREDİR, GELENEKTİR, GÖRENEKTİR” GİBİ KILIFLARLA SAKLANAN VE YUKARIDAKİ RAKAMLARI KATLAYACAK ŞİDDETİN ENVAİ TÜRÜ DAHİL DEĞİL.

ERDOĞAN-AKP HÜKÜMETLERİNİN MUHAFAZAKARLIĞI KIŞKIRTAN POLİTİKALARI, TOPLUM YAŞAMININ HER YANINA DİNİ NORMLAR SIZDIRILDIKÇA, KADININ EVE KAPATILMASI, KADIN ERKEK AYIRIMCILIĞI, “KADININ FITRATINDA ERKEKLE EŞİT OLMAK YOK” GÖRÜŞÜ YAYILIYOR VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRAN EĞİLİM GÜÇLENİYOR. KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MUHAFAZAKARLIĞIN ARTMASIYLA ARASINDA DOĞRUDAN BİR İLİŞKİ OLDUĞU ARTIK KİMSENİN İNKAR EDEMEYECEĞİ BİR GERÇEK.

Kadınların talebinin 'millet iradesi' olduğu itiraf edildi!

Bu, yukarıdaki tablo gerçeğin bir yüzü; ama karanlık yüzüdür!

Gerçeğin aydınlık yüzü ise Türkiye’de kadınların Hükümetin ve devletin imkanları devasa medya gücüyle desteklenen gelenek göreneğin yüceltilmesi, muhafazakar bir yaşam baskısı, kadınların cins eşitliği, erkeklerle eşit haklar mücadelesi, dünle ölçülmeyecek kadar ilerledi ve yaygınlaştı. Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele, hükümetlere geri adım attıracak kadar yaygınlaşmış bulunuyor.

2015 şubatında Özgecan Aslan’ın, hunharca katledilmesine gösterilen toplumsal infialden bu yılın eylülünde Ayşegül Terzi’ye yapılan saldırı karşısındaki tepkinin mahkemeleri kararlarını geri aldıracak kadar büyük olması ve saldırganın üç kez yasaların eğilip bükülerek tutuklanmak zorunda kalınması, aslında kadına yönelik şiddete karşı bastırılan toplumsal tepkinin ne kadar büyüdüğünü göstermişti.

Nihayet bu son 10 gün içinde, “Küçük yaşta kızların evlendirilmesine meşruiyet kazandıracak ve tecavüzcüsü ile evlenmelerini teşvik edecek” bir yasal düzenleme girişimine karşı ortaya çıkan büyük toplumsal tepki, kadınların eşit hak mücadelesinin nasıl yaygınlaştığını ve önemli bir aşamaya geldiğini gösterdi.

Bu düzenlemenin baş savunucusu Adalet Bakanı Bozdağ’ın düzenlemeyi neden geri çektiklerini açıklayan sözleri elbette aynı zamanda yenilgilerinin itirafıdır: “Tecavüzcülerle alakalı bir düzenleme olmadığı halde maalesef kamuoyundaki tartışmalar nedeniyle biz meramımızı anlatamadık, başkaları daha iyi anlattı. Bu konuda esasında iyi niyetli ve doğru olan bir düzenlemeyi toplumsal bir sorunu çözen düzenlemeyi milletimizden gelen tepkileri, eleştirileri önerileri dikkate almak suretiyle geri çekmek olarak gerçekleştiriyoruz. Esasında biz burada milletimizin talebine uyuyoruz, doğruyu yapmaktan vazgeçerek” diyerek Bozdağ, kadınların taleplerinin “milletin talebi”ne dönüştüğünü kabul etmek zorunda kaldı.

Mücadele artık daha ileri bir mevzidedir

Bu söylenenler, her yaptıklarını “milletin iradesi” olduğunu iddia ederek savunan bir iktidarın böylece yapmak istedikleri düzenlemenin “Milletin iradesine karşı bir düzenleme olduğunu” kabul etmiş olması sadece kadın mücadelesi açısından değil demokrasi mücadelesinin bütün alanları için de son derece önemli olduğu apaçıktır.

Elbette ki, Hükümetin girişimi karşısında, kadın örgütlerinin dışında da toplumun çok daha geniş kesimlerinden tepki geldi. Ama şunu teslim etmeliyiz ki, gerek tepkiyi tetikleyen gerekse, tepkinin bir dirence dönüşmesini sağlayan, Hükümete “hayt-huyt”la bu tepkiyi bastıramayacağını gösteren her kesimden kadınların uzun yıllardır sürdürdükleri kadın hakları mücadelesinin oluşturduğu dirençtir.

Bu direncin, kendisini OHAL koşullarına, “Üç cephede savaş yürütüyoruz” baskısı ile toplumdaki her kıpırdanışı bastıran bir tutumu ülke yönetiminin “olağan hali”ne dönüştüren bir yönetime karşı ortaya konması hem kadınların mücadelesi hem de demokrasi ve emek mücadelesinin bütün alanlarındaki “kıpırdanmalar” için son derece önemli bir eşik koymuştur.

İşte, 2016’nın 25 Kasımı’nı Türkiye’nin kadın hareketi ve ilerici demokrat güçleri, böyle önemli bir başarının arkasından karşılıyorlar ve bundan sonra da bu attıkları önemli adımdan öğrendikleri ve edindikler öz güvenle ilerlemeleri için daha çok dayanaklarının olduğunu görecekleri bir mevzie girmişlerdir.

Bu yüzdendir ki 2016 25 Kasımı kadın hareketi için (Elbette tüm demokrasi mücadelemiz açısından da) önceki 25 Kasımlara göre çok önemli, mücadelede “köşe taşı” olacak mahiyette bir 25 Kasım’dır!