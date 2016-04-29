Aile Mahkemesi, çocuk evliliklerinin iptali için AYM'ye başvurdu

Ankara'da Aile Mahkemesi, bu sabah çocuk evliliği ile ilgili görülen bir davada çok kritik bir karar aldı. Mahkeme, çocuk evliliklerinin iptali yönündeki isteği yerinde bularak, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Ankara 10. Aile Mahkemesi’nde, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, istismarcısı ile evlenmesi yönünde açılan davada önemli bir karar verdi. Bu davaya, Gündem Çocuk Derneği de müdahil oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, dernek avukatları mahkemeye yaptıkları başvuruda, çocuk evliliklerinin hak ihlali olduğunu belirtti. Yapılan başvuruda, bu durumun hem Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmelere hem de Anayasa Mahkemesi’ne aykırı olduğunu belirtti.

AYM’ye başvuru yapıldı

Mahkeme, tarafların görüş ve savunmalarını aldıktan sonra, Anayasa Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı. Gündem Çocuk Derneği üyeleri, karar sonrası adliye önünde açıklama yaptı.

Başvuru bir ilk

Gündem Çocuk Derneği Avukatı Şahin Antakyalıoğlu, “Aile Mahkemesi’nin verdiği bu karar çok önemli. Binlerce çocuk yaşta evlilik var. AYM’den çıkacak karar, bu evlilikler nedeni ile açılan davalar için de belirleyici olacak. Bugün yapılan başvuru bir ilk olma özelliği de taşıyor. Sivil toplum kuruluşları ya da dernekler Türk Medeni Kanunu 113 kapsamında başvuru yapabilir. Biz de çocuk hak ve ihlalleri ile ilgili çalışmalar yürüttüğümüz için dava açtık. Bu kapsamda ilk başvuru oldu. Aile Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekleyecek.” dedi.

Ailesi, mahkemeye başvurdu

Söz konusu olayda kız çocuğunun kemik yaşının 15 yaşında olduğu yönünde rapor alındığı, çocuğun ailesinin istismarda bulunan kişinin akrabaları olduğunu söyleyerek evliliğe izin verilmesi için dava açtığı öğrenildi. Bu davaya da Gündem Çocuk Derneği müdahil oldu.