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Dünya

Almanya, Türkiye'yi resmen veto edecek

Almanya Başbakanı Merkel, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi anlaşmasını veto edeceğini Brüksel'e resmen bildirdi

31 Ağustos 2017 15:36

Almanya, Türkiye'yle Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesini engelleme kararını resmiyete döküyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel,  Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’i Berlin’in vetosu hakkında bilgilendirdi.

Hürriyet'in Berlin muhabiri Celal Özcan'ın haberine göre; çarşamba günü Juncker'le Berlin'de iş yemeğinde biraraya gelen Merkel, Ankara'yla ticaret hacmini genişletmeyi öngören Gümrük Birliği’nin güncellenmesine karşı vetosunu iletti.

Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklu olmasına tepki gösteren Merkel, Juncker ile görüşmesinden bir gün önce Berlin'deki yaz basın toplantısında Almanya’nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesini veto edeceğini duyurmuştu.

Basın toplantısında, "Alman hükümeti olarak mevcut koşullar altında önümüzdeki aylar içinde Gümrük Birliği müzakereleri için yetki vermeyeceğiz" diyen Merkel, bunu AB Komisyonu Başkanı’na Berlin ziyaretinde ileteceğini belirtmişti. Merkel’in Juncker’le yaptığı görüşmede, Almanya’nın vetosuyla ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Avrupa Komisyonu istedi

Avrupa Komisyonu geçen yıl sonunda üye ülkelerden Türkiye’yle 1996 yılından beri mevcut Gümrük Birliği’ni genişletme müzakerelerine yetki vermelerini istedi. Gümrük Birliği’nin genişletilmesiyle tarım ürünleri, kömür ve çelik ürünlerinin gümrükten muaf tutularak, ticaret hacminin artırılması öngörülüyor. Mevcut Gümrük Birliği sözleşmesi en başta sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşımını kapsıyor. Geleneksel tarım ürünleri ve hizmet sektörü ise kapsam dışında.

Komisyon, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağı görüşünde. Gümrük Birliği’nin genişletilmesini ise en başta ticaretinin yüzde 40’ını AB’yle yapan Türkiye istiyor.

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