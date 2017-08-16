Merkel: Türkiye ile tansiyon düşmedikçe Gümrük Birliği güncellenemez

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık seçimi mitingleri kapsamında bir YouTube kanalının sorularını yanıtladı.

Merkel, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan krize ilişkin, "Bu noktada Türkiye ile AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği anlaşmasını sürdürmek için ek çaba göstermeyeceğiz" yorumunda bulundu.

Merkel, "Türkiye ile tansiyon düşmedikçe AB, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeye devam edemez" dedi.

'Türkiye Erdoğan ve hükümetten ibaret değil'

Türkiye’yle ilişkilerin zor bir dönemden geçtiğini, bu nedenle bazı tedbirler almak zorunda kaldıklarını belirten Merkel, Hürriyet'ten Celal Özcan'ın aktardığına göre şöyle devam etti:

“Biz farklı konularda çok farklı görüşlere sahibiz. Ama öte yandan bu görüş ayrılığını ifade etmekten de çekinmiyoruz. Biz birbirimizle diyalog içindeyiz. Uzun süre birlikte görüştük. Ama birçok soruda birbirimizi ikna ettiğimiz de söylenemez. Maalesef bunlara daha fazla sorunlar da eklendi. Bu nedenle biz artık ilişkilerimizi böyle sürdüremeyiz dedik. Bizim işverenlerimizin kısmen zor duruma sokulduğunu gördük. İlişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. Bazı yerlerde sınırlamalara gitmek zorunda kaldık. Diyaloğa da devam etmeliyiz. Alman işverenler konusunda Türkiye’den sinyal geldi. Turistlere uyarıları da yapmak zorundaydık. Bunlar Türkiye’yi biraz düşündürdü, ama elbette yeterli değil. Şimdi üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açmıyoruz. Üyelik hazırlık yardımlarını da en düşük seviyeye çektik. Türkiye, sadece (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ve hükümetten ibaret değil. Neredeyse yüzde 50’si anayasa referandumuna ‘Hayır’ dedi. Onların da bizden beklentisi var. Sert pazarlıkları sürdürmemiz, yanlış uzlaşmaya girmememiz lazım. Biz bizden umutlanan ve bizimle diyalog isteyen bu yüzde 50’ye yanlış sinyal de vermemeliyiz. Türkiye’yle Gümrük Birliği her halukârda şimdilik genişletilmeyecek ve güncellenmeyecek. Herhangi bir derinleşme olmayacak. Üyeliğe hazırlık yardımını, paranın nereye gittiğini çok iyi bildiğimiz durumda veriyoruz.”