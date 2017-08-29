Merkel: Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de düzenlenen geleneksel yaz basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Merkel, Türkiye'yle ilişkilerin daha iyi olmasını istediklerini fakat gerçeğe bakmaları gerektiğini dile getirerek, iki ülkenin ilişkilerinin 'çok karmaşık bir aşamada' olduğunu ifade etti.

Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

"Gümrük Birliği koınusunda görüşme olacağını sanmıyorum"

Almanya Başbakanı, önümüzdeki aylarda Türkiye'yle Gümrük Birliği konusunda görüşebileceklerine inanmadığını sözlerine ekledi.

Merkel, Avrupa'nın sığınmacı politikası konusunda ev ödevini henüz tamamlamadığını vurgulayarak yapılacak daha çok iş olduğunu belirtti.