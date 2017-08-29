Almanya Başbakanı Merkel: En büyük isteğim Deniz Yücel'in tahliyesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'da tutuklu bulunan Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılmasının en büyük isteği olduğunu belirterek, bunun için hükümet olarak her kanaldan çaba gösterdiklerini söyledi.

Berlin'de yayımlanan die tageszeitung gazetesine konuşan Merkel, şu ana kadar tüm çabalar sonuçsuz kalsa da, "Yücel'in tahliyesinden daha büyük bir isteği olmadığını" belirtti.

Her kanaldan çaba gösterdiklerini söyleyen Merkel, "Deniz Yücel çifte vatandaş olduğu ve konsolosluk hizmetleri açısından pek fazla hakkımızın bulunmaması nedeniyle durum maalesef çok karmaşık" diye konuştu.

Merkel hükümetin tutuklu gazeteci için elinden geleni yaptığını, özellikle de Türk yetkililer ile temaslarda bu yönde yoğun çaba gösterildiğini söyledi.

"Türkiye'ye seyahat tavsiyelerini değiştirdik"

Federal hükümetin Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu, Berlinli insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer tutuklular için de endişelendiğini belirten Merkel, "Türkiye'ye seyahat tavsiyelerini değiştirdik ve ekonomik ilişkilerde de daha kısıtlayıcı bir tavır sergiliyoruz” dedi.

6 ayı aşkın süredir İstanbul’da tutuklu olan Deniz Yücel "Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle" suçlanırken; Etkin Haber Ajansı'na (ETHA) çalışan ve 30 Nisan'da gözaltına alınıp 6 Mayıs’ta da tutuklanan Meşale Tolu hakkında "terör propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İsveçli meslektaşı Ali Gharavi ve sekiz Türk insan hakları aktivisti ile birlikte 5 Temmuz’da Büyükada’da düzenledikleri bir seminer sırasında gözaltına alınan Steudtner’e ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlaması yöneltiliyor.