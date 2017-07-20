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Bild: Erdoğan Almanya'ya Deniz Yücel için takas önerdi

"Türkiye hükümetinin tutuklu Almanları rehine olarak kullandığı kanaatinin Berlin’de hâkim"

20 Temmuz 2017 13:52

Almanaya'nın popüler gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutuklu gazeteci Deniz Yücel'i, Gülen cemaatiyle bağlantılı kişilerin iade edilmesi için 'rehine' olarak kullandığını iddia etti.

Bild'in Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "Türkiye hükümetinin tutuklu Almanları rehine olarak kullandığı kanaatinin Berlin’de hâkim olduğu" öne sürüldü. Haberde, "Ankara’nın bu şekilde, 2016’daki darbe girişiminden sonra Almanya’ya iltica eden Türk vatandaşlarının iadesini sağlamaya çalıştığı" iddia edildi.

 

"Erdoğan birkaç hafta önce önerdi"

 

Haberde, “Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın Almanya hükümetine birkaç hafta önce üstü kapalı olarak Alman muhabir Deniz Yücel’in serbest bırakılması karşılığı Türkiye’den kaçan iki eski generalin iade edilmesini önerdiği” öne sürüldü; Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın böyle bir pazarlığın söz konusu olamayacağı yanıtını verdiği aktarıldı.

Türkiye’de son olarak, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner ile birlikte beş aktivist daha Büyükada’daki bir toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanmış, bu durum ikili ilişkilerde yeni bir gerilim yaratmıştı. 

Haberin Almanca metnini okumak için tıklayın

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