Die Welt'ten Deniz Yücel için AİHM'e başvuru

Die Welt gazetesinin bağlı olduğu WeltN24 GmbH şirketi, Die Welt gazetesi, Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in altı aya yakın bir süredir Türkiye'de tutuklu olmasının hem kendi hem de muhabirlerinin habercilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.

Die Welt'in haberine göre, gazetenin yayıncısı olan şirket, muhabirinin yarım seneye yakındır tutuklu bulunmasının Türkiye'de yerinden habercilik yapılmasını imkansız kıldığı ve o sebepten kendisinin ve muhabiri olan Yücel'in basın ve habercilik hakkının ihlal edildiği belirtildi.

Hem kendilerinin hem de Yücel'in habercilik hakkını savunmak için mümkün olan bütün yasal yolları kullandıklarını ifade eden WeltN24'ün yöneticisi Stephanie Caspar, AİHM'e yapılan şikayeti de bu doğrultuda önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Caspar, "Bir gazetecinin sırf işini yaptığı için hapse girmesine seyirci kalamayız" dedi.

"Terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle” suçlanan Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta gözaltında tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yücel, nisan ayında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı düşen muameleye tabi tutulduğu gerekçesiyle AİHM'e şikâyette bulunmuştu. Alman hükümeti Temmuz ortasında açıkladığı kararıyla Yücel'in başvurusunu destekleyeceğini duyurmuştu.

AİHM tutuklu diğer Türk gazeteciler gibi Deniz Yücel'in dosyasını da öncelikle incelemeye karar verdi ve konuyla ilgili Türk hükümetinden 24 Ekim'e kadar savunma talep etti.