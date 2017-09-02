"Almanya, Türkiye'nin 'FETÖ' üyelerinin mal varlıklarının dondurulması talebini reddetti"

Reuters haber ajansının Alman Der Spiegel dergisine dayandırdığı habere göre; Almanya, Türkiye'nin 'FETÖ' üyelerinin varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti.

Der Spiegel'in bugün yayınlanan haberinde ismini vermek istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre; Türkiye, nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Almanya'dan 'FETÖ' mensuplarının mal varlığının dondurulması talebinde bulunmuştu.

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in ofisi içişleri ve adalet bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından bu konuda adım atılmayacağı Ankara'ya bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün iki Türk asıllı Alman vatandaşının Antalya Havalimanı'nda 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınması üzerine, Türkiye ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilebileceğini söylemişti.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında Almanya'nın da bulunduğu 34 ülkeden 'FETÖ' üyelerinin mal varlıklarını dondurmasını istemişti.