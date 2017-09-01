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Almanya Dışişleri: 2 vatandaşımız daha Türkiye'de gözaltına alındı

Türkiye'de 55 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor

01 Eylül 2017 16:32

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, 2 Alman vatandaşının perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların siyasi suçlamalara dayandığı kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gözaltı işleminin resmi olmayan kaynaklarca İzmir'deki Alman Konsolosluğu'na bildirildiğini ve konsolosluğun irtibat kurması üzerine Antalya'daki havalimanı polisince teyit edildiğini belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre; gözaltına alınan 2 kişinin Alman vatandaşlığına sahip olduğu, henüz doğrudan telefonla bir iletişim kurulamadığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Alman vatandaşlarına en hızlı şekilde konsolosluk hizmeti verilebilmesi için girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Son gözaltılarla birlikte Türkiye'de 12'si siyasi sebeplerden ötürü olmak üzere 55 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.

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