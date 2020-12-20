Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz

Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Jens Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Covid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan Koronavirüs'ün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BBC'ye mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiğini açıklamıştı.

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