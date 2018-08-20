Almanya, Meşale Tolu'nun yurt dışı yasağının kaldırılmasını 'olumlu' karşıladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'de yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını 'Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin bir işareti' olarak nitelendirdi.

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Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması kararı karşısında "rahatladığını” ifade eden Maas, "Dava henüz sonuçlanmamış olsa bile bu Sayın Tolu için iyi haber ve Türkiye ile ilişkilerimizin düzelmesi yönünde atılmış bir adım” dedi.

Ancak atılan adımın bununla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Bakan, "Türkiye'de hukuk devleti ilkeleri açısından sorunlu gördüğümüz birçok nokta bulunuyor ve Türk muhataplarımıza bunları açıkça dile getiriyoruz. Hâlen yedi Alman vatandaşı siyasi ve bizim açımızdan kabul edilemeyecek nedenlerle cezaevinde bulunuyor” diye konuştu.

"Karar ile olası mali yardım arasında herhangi bir bağlantı yok"

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması kararıyla Almanya'nın Türkiye'ye olası mali yardımı arasında herhangi bir bağlantı olmadığını vurguladı. Hükümetin Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Seibert, Almanya'nın "ekonomik açıdan istikrarlı” bir Türkiye'den yana olduğunu, ancak şu aşamada Türkiye'ye mali yardımın Alman hükümetinin gündeminde olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İstanbul'daki ilgili mahkemenin Tolu hakkındaki kararı "birkaç hafta önce” aldığını ve "son olaylarla hiçbir bağlantısının olmadığını” belirtti.

Ne olmuştu?

Meşale Tolu hakkındaki sürpriz kararın Almanya-Türkiye ilişkilerindeki yumuşamanın bir işareti olarak yorumlanıyor. Geçen yıl 18 Aralık'ta tahliye edilen 33 yaşındaki Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için daha önce yaptığı başvurular reddedilmişti.

MLKP adlı aşırı sol bir örgüte üye olmakla suçlanan Tolu hakkındaki davaya 16 Ekim'de devam edilecek.

Alman vatandaşı Tolu, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması geçen yıl Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Yücel ve Steudtner, Alman siyasilerin girişimleri sonucu serbest bırakılmış ve Almanya'ya geri dönmüşlerdi.