Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Almanya Maliye Bakanlığı, Pazartesi günü açıkladığı aylık raporunda Türk Lirası'ndaki değer kaybının Alman ekonomisine bir risk oluşturduğunu aktardı.

Alman ekonomisi için en büyük riskler olarak ABD öncülüğünde başlayan ticaret savaşları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bir anlaşma yapmadan ayrılması gösterildi. Raporda, "Türkiye'deki ekonomik gelişmeler yeni ve dışsal bir ekonomik risk oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.

Raporda bütün bu risklere rağmen Alman ekonomisinin iyi durumda olduğu vurgulandı.

Almanya, Türkiye'nin ikinci en büyük yabancı yatırımcısı. Yılın başından beri Amerikan dolarına karşı yüzde 40 değer kaybeden Türk Lirası'ndaki düşüş, ABD ile ilişkilerin gerilmesinden sonra hızlanmıştı.

Ne olmuştu?

Almanya'da son olarak, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andrea Nahles'in Türkiye'ye mali yardım yapılmasını önermesi, yeni bir tartışma başlatmıştı.

TIKLAYIN - SDP'li politikacının ‘Türkiye'ye yardım' önerisi, Almanya'da tartışma başlattı

Yeşiller Partisi, Türkiye'ye yardımın koşula bağlanmasını isterken, Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Albert Füracker (CSU) ise Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi önerisine tamamen karşı çıkarak "Ne gerekli ne de tavsiye edilir" açıklamasında bulunmuştu. Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da Nahles'in "Türkiye'deki siyasi durumu dikkate almadan" yaptığı yardım önerisini eleştirmişti.