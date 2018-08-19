SDP'li politikacının ‘Türkiye'ye yardım' önerisi, Almanya'da tartışma başlattı

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Andrea Nahles'in Türkiye'ye mali yardım yapılmasını önermesi, Almanya'da yeni bir tartışma başlattı.

TIKLAYIN - SPD'den Alman hükümetine Türkiye'ye yardım önerisi

Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock, Türkiye'ye yardımın koşula bağlanmasını istedi. Partinin Eş Genel Başkanı Baerbock, Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte "Mali yardım ülkede sadece demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönüş koşuluyla olabilir" dedi.

"Ne gerekli ne de tavsiye edilir"

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Albert Füracker (CSU) ise Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi önerisine tamamen karşı çıkarak "Ne gerekli ne de tavsiye edilir" şeklinde konuştu. Münchner Merkur gazetesine konuşan Füracker, ödeme zorluğuna düşen ülkelere yardımcı olmak için gerekli deneyime ve araçlara Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sahip olduğunu söyledi.

Füracker, "Eğer Türkiye siyasi nedenlerle IMF'ye bağımlılığı reddediyorsa, Avrupa Birliği ya da Almanya karşılıklı yardım için hemen atlamamalı" ifadesini kullandı.

Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da Nahles'in "Türkiye'deki siyasi durumu dikkate almadan" yaptığı yardım önerisini eleştirdi. Augsburger Allgemeine gazetesine konuşan politikacı, Nahles eğer “gerçekten bunu kastettiyse” diye de ekledi.

Ne olmuştu?

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere konuşan Nahles, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir" demişti.

"Türkiye'nin boşverilecek bir NATO üyesi olmadığını" belirten Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulmasının herkesin çıkarına" olduğunu ifade ettiği açıklamaları Türkiye'de de ilgiyle karşılanmıştı.