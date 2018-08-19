SPD'den Alman hükümetine Türkiye'ye yardım önerisi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Andrea Nahles, Alman hükümetinin ekonomik sıkıntı içindeki Türkiye'ye yardım etmeyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada Nahles, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin boşverilecek bir NATO üyesi olmadığını" belirten Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulmasının herkesin çıkarına" olduğunu ifade etti.

TL'nin düşüşü

Türkiye'de ev hapsindeki ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD ile Türkiye arasında diplomatik kriz olarak başlayan ve daha sonra bir ekonomik savaşa dönüşen gerginlik yüzünden Türk Lirası (TL), dolar ve euroya tarihi düşük seviyelerini görmüştü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s de geçen Cuma günü art arda Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında daralmasının beklendiği belirtilirken Moody's hükümetin kısa vadede etkili ve uyumlu ekonomik bir plan sunması halinde kredi notunun artırılabileceğini açıkladı.

Reuters,dpa/SSB

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