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Merkel: Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama yaptı

20 Ağustos 2018 18:02

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama geldi. Merkel, "Türkiye'nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok" dedi.

Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) toplantısında konuştu.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkel'in sözleriyle ilgili olarak “Türkiye‘ye özel bir yardım konusunda şu anda bir aciliyet görmediğini açıkça belirtti” dedi.

Merkel daha önce de, "Türkiye'de ekonomik istikrarsızlık kimsenin çıkarına değil. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını sağlamak için her şey yapılmalı'' ifadesini kullanmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise ABD'nin Türkiye ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulaması üzerinden Trump'ı eleştirmiş ve "Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor. Yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor" değerlendirmesini yapmıştı.

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