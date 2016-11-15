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Politika

Almanya Dışişleri Bakanı: Kitlesel tutuklamalar ve medyaya yönelik tutumdan derin endişe duyuyoruz

Steinmeier Ankara'da konuştu: Türkiye - AB müzakerelerinin kesilmesine karşıyım

15 Kasım 2016 15:18

Alman Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, darbe girişiminin ardından KHK'larla kapatılan medya kuruluşlarıyla tutuklanan yazar ve gazetecilerle ilgili olarak "Türkiye'de medyaya yönelik tutum ve kitlesel tutuklamalardan derin endişe duyuyoruz" dedi. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AB üyeliği konusunda referandumu gündemi getirmesine ilişkin olarak da "Ben Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinin kesilmesine karşıyım" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in Ankara temasları başladı. Steinmeier'in ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Çavuşoğlu’nun Dışişleri'ndeki makamında gerçekleşen görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi, iki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Her gün bir ülkenin dışişleri bakanı kalkıyor kendi başına, yok Türkiye’yi atalım, Türkiye’yi müzakerelerden, üyeliklerden atalım, NATO’dan atalım diyor. Sen kimsin de Türkiye’yi atıyorsun. Bir kere senin böyle bir karar verme yetkin yok. Burada konsensus lazım. Biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Bu kararı halkımıza sorarız ve halkımız karar verir. İkide bir Türkiye’yi aşağılayıcı tutumlardan bıktık. Bizim şikayet ettiğimiz ikiyüzlülük ve çifte standart. Yerine getirmeyi var ettiğimiz kriterlerden bir şikayetimiz yok. Her türlü fasılı açarız, müzakere ederiz"

Steinmeier'in açıklamaları şöyle:

- Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız, Sadece IŞİD'e karşı değil PKK'ya karşı da.

- Türkiye'de medyaya yönelik tutum ve kitlesel tutuklamalardan derin endişe duyuyoruz.

- Türkiye ile AB'ye üyelik müzakerelerinin kesilmesine karşıyım.

- Alman vekiller İncirlik üssündeki askerleri ziyaret edebilmeli.

 

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