AB dışişleri bakanları toplantısı sona erdi; Türkiye ile müzakerelere tamam mı, devam mı?

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Türkiye'yi görüştüğü toplantıda, Avusturya hariç tüm ülkelerin, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini savunduğu, "Türkiye üzerinde ancak bu yolla etkili olabiliriz" değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dış İlişkiler Konseyinde, Türkiye konusu ele alındı. Gayri resmi görüşmede, ülkeler Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

AB ortak savunması, Suriye, Irak, Yemen, Irak ve Libya konularının da ele alındığı konsey toplantısının ardından konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye konusunda AB'nin birleşik bir tutum almasında mutabık kaldıklarını söyledi.

Gelişmeler karşısında endişe duyduklarını ancak Türk yetkililer ve muhalefet partileriyle diyalogların devam ettiğini söyleyen AB yetkilisi, "Birbirimizle iletişim kurmak için benimki de dahil olmak üzere iletişim kanallarının açık kalması çok önemli. Bu her zaman birbirimizi anlamamızı gerektirmez." dedi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, üyelik müzakerelerinin devam etmemesi gerektiğini savunan tek isim oldu. Belçika ve Lüksemburg Türkiye'yi eleştirse de müzakerelerin kesilmesinden yana görüş bildirmedi.

AB'nin en etkili üyelerinden Almanya ve Fransa ile birlikten çıkmaya karar veren İngiltere, üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini savundu. Bu ülkeler, müzakereleri durdurmanın yarardan çok zarar getireceğini dile getirdi.

Müzakareler tek yol

Almanya, "Üyelik müzakerelerinin hızını korumak Türkiye üzerinde etkili olabilmek için tek yol" değerlendirmesinde bulunurken, Fransa, "Üyelik müzakerelerini askıya alarak Türkiye'yle ilişkileri kötüleştirmenin zamanı değil" şeklinde görüş bildirdi.

İngiltere'den ise, "Türkiye'yi ne izole etmeli ne de köşeye sıkıştırmalıyız. Üyelik müzakerelerinin devamı ve Türkiye'nin AB'yle ilişkili kalması bizim çıkarımıza" değerlendirmesi geldi.

İspanya, Türkiye'deki durumun endişeye yol açtığını ancak üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini kaydetti. İtalya, idam cezası konusunda AB'nin sessiz kalamayacağını, ancak üyelik görüşmelerinin diyalogun sürmesi açısından önem taşıdığını beyan etti.

Macaristan ise AB'nin güvenliğinin Türkiye'deki istikrara bağlı olduğunu savunarak, "Eğer müzakereleri askıya alırsak, Türkiye'yle olan diyalogu da askıya alır ve Geri Kabul Anlaşmasını tehlikeye atarız" görüşünü dile getirdi.

Bulgaristan üyelik müzakerelerinin devam etmesini isterken, Çekya kamuoyu önünde Türkiye'ye karşı sert söylemlerde bulunulmaması gerektiğini savundu.

Askıya almak çıkarımıza değil

Estonya, Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasının yanı sıra terörle mücadelede bir ortak olduğunu ifade ederek, müzakerelerin askıya alınmasının AB'nin çıkarına olmadığını kaydetti. Yunanistan, üyelik müzakerelerinin Türkiye üzerinde etkili olmak için gerekliliğine işaret etti.

İsveç, HDP'lilerin tutuklanmasını kendileri eleştirse de AB'nin Türkiye'yle irtibat halinde olması gerektiğini savundu. Portekiz, açıklamalarda AB'nin İlerleme Raporunun ötesine geçilmemesi gerektiğini ve müzakerelerin AB'nin çıkarına olduğunu belirtti.

İdam kırmızı çizgi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini ise "AB'nin tek kırmızı çizgisi, idam cezasının geri getirilmesi olmalı" dedi.

Gayri resmi formatta yapılan toplantıda, nihai bir karar alınması beklenmiyordu. AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine ilişkin somut kararın, aralık ayında yapılacak olan AB Dış İlişkiler Konseyinde karara bağlanması hedefleniyor. Mevcut durumda, üyelik müzakerelerinin askıya alınması beklenmiyor.