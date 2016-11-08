Avrupa Komisyonu Başkanı'dan vize serbestisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerinde vize serbestisi tanınmaması halinde, Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşmasının iptal edileceğini söylemesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le arasında başlayan tartışma sürüyor.



Belçika'nın Brugge kentinde konuşan Juncker, doğrudan Erdoğan'a yanıt verdi. Türkiye'nin gerekli kriterleri sağlamazsa vize serbestisi tanınmayacağını bir kez daha tekrarlayan Juncker, "Türk yetkililerin bugün yaptığı her şey, beni, Türkiye'nin Avrupa standartlarına saygı göstermeye hazır olmadığına inandırıyor" dedi.

'Vize serbestisi sağlanmazsa Erdoğan, nedenini açıklamak zorunda kalır'

Juncker ayrıca vize serbestisinin sağlanmaması durumunda Erdoğan'ın bunun nedenini Türklere açıklamak zorunda kalacağını belirterek, "Türkiye'ye ihtiyacımız var… fakat temel prensiplerimizden vazgeçemeyiz" dedi.

