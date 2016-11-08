T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avrupa Komisyonu Başkanı'dan vize serbestisi açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, gerekli kriterlerin karşılanmaması halinde Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanmayacağını söyledi

08 Kasım 2016 18:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına Schengen ülkelerinde vize serbestisi tanınmaması halinde, Türkiye ile AB arasında varılan sığınmacı anlaşmasının iptal edileceğini söylemesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le arasında başlayan tartışma sürüyor.

Belçika'nın Brugge kentinde konuşan Juncker, doğrudan Erdoğan'a yanıt verdi. Türkiye'nin gerekli kriterleri sağlamazsa vize serbestisi tanınmayacağını bir kez daha tekrarlayan Juncker, "Türk yetkililerin bugün yaptığı her şey, beni, Türkiye'nin Avrupa standartlarına saygı göstermeye hazır olmadığına inandırıyor" dedi.

 

'Vize serbestisi sağlanmazsa Erdoğan, nedenini açıklamak zorunda kalır'

 

Juncker ayrıca vize serbestisinin sağlanmaması durumunda Erdoğan'ın bunun nedenini Türklere açıklamak zorunda kalacağını belirterek, "Türkiye'ye ihtiyacımız var… fakat temel prensiplerimizden vazgeçemeyiz" dedi.
 

ETİKETLER

Junckererdoğanabvize serbestisiterör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24