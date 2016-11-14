Erdoğan: AB'ye üyelik konusunda yıl sonuna kadar sabredip millete gidelim!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, idam tartışmaları üzerinden AB'yle gerilen ilişkilere ilişkin olarak, "Teröre her türlü desteği vereceksiniz. Ondan sonra kalkıp Türkiye’ye de AB müzakereleri durdurabilecek diyeceksin. Geç kaldınız ya, hemen kararınızı verin. Yıl sonuna kadar bekleyelim, ondan sonra millete gidelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdam gelirse Türkiye ile ilişkiler biter. Ekonomik yaptırımlar uygulayabiliriz" diyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz için ağır ifadeler kullandı. "Kimsin sen ya, kimsin sen? Bir parlamentonun başkanı. Nesin sen? Sen ne zamandır beri Türkiye adına karar veriyorsun?" diye soran Erdoğan, "Şu terbiyesize bak ya. “Yaptırım uygularız” diyor. Senin her tarafın yaptırım olsa ne yazar. Geç kalıyorsun, geç" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Milli Tarım Projesi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Batı ne diyor, idam olmaz. “Nereden bunu konuşuyorsunuz?” diyor. Ey Batı. Bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Bu milletin kaderi bizim elimizdedir. Bugün dünyanın büyük bir çoğunluğunda da bu var. Kimsin sen ya, kimsin sen? Bir parlamentonun başkanı. Nesin sen? Sen ne zamandır beri Türkiye adına karar veriyorsun? 50 yıldır Türkiye’yi AB’ye almayan sen veya siz, nasıl böyle bir şey söylersin? Türkiye’de birileriyle çevirdiğiniz fırıldaklar bu millet adına değildir. Bu millet kendi göbeğini kendi keser. Ve şu anda da siz önce verdiğiniz sözleri tutun. Siz önce AB Parlamentosu’nda Avrupa Kongresi’nde oralarda, önce terör örgütünü temizleyin. PKK’yı terör örgütü ilan etmek yetmez. Önce temsilcilerini temizleyin de sizi o zaman görelim. Şu anda Almanya’da, Fransa’da, İsviçre’de terör örgütünün ajanları cirit atıyor cirit. Onlara her türlü desteği vereceksiniz. Her türlü desteği vereceksiniz. Ondan sonra kalkıp Türkiye’ye de AB müzakereleri durdurabilecek diyeceksin. Geç kaldınız ya, hemen kararınızı verin. Yıl sonuna kadar bekleyelim, ondan sonra millete gidelim.

"Terbiyesize bak!"

Bize 3 milyar avro verecekti. Siz verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız ki. Biz dürüst olanlarla yürüyeceğiz. Dürüst olmayanlarla değil. En büyük başkan bizim başkan tezahüratları. Anlıyoruz ki birileri bizi bu coğrafyada idare etmeye çalışıyor. Şu terbiyesize bak ya. “Yaptırım uygularız” diyor. Senin her tarafın yaptırım olsa ne yazar. Geç kalıyorsun, geç. Biz de bu saldırıya cevap olarak onların kullandığı ne kadar maşa, alet, hain varsa hepsinin başını eziyoruz, ezeceğiz.

Varsın onların topu birden cehennem çukurunda yansın. Bu ülkenin tek bir evladının tırnağına o teröristlerin milyon tanesini değiştirmeyiz. Uluslararası alanda da terör örgütünün arkasındaki güçlerle hesaplaşmaktan geri durmayacağız. 15 Temmuz artık bizim canımızdan başka kaybedecek bir şeyimizin kalmadığını gördüğümüz gündür. Dün Asya’dan Avrupa’ya yüz binler yürüdü. Gizli saklı hiçbir şey kalmadı. Hodri meydan diyoruz."