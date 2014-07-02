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Politika

Almanya'dan AKP'li Şamil Tayyar'a 'Madımak' yanıtı

AKP'li Şamil Tayyar'ın Sivas katliamına ilişkin 'Alman derin devleti' suçlamasına Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yanıt geldi

02 Temmuz 2014 16:11

Yıldız Yazıcıoğlu

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın Sivas katliamı nedeniyle Alman derin devletini suçlamasına Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği tepki gösterdi. Almanya Büyükelçiliği'nden T24'e özel yapılan açıklamada, Tayyar'ın Sivas Katliamı'nın 21'ci yıldönümünde ortaya attığı suçlama için ""Bu beyan (Tayyar'ın mesajı) absürd ve tabiki tümüyle asılsız" denildi.

Tayyar'ın Sivas katliamı ile ilgili “Alman derin devletinin 1993′ün karanlık eylemlerinden Sivas katliâmını yıldönümünde bir kez daha lânetliyorum. Türk/Kürt çatışmasının derinleştirildiği 1993′deki çok uluslu karanlık eylemler serisine Sivas katliamıyla Alevi/Sünni çatışma planı eklendi” mesajı sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

AKP'li Tayyar'ın "Alman derin devleti" ifadesiyle hedef aldığı Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri ise konuya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede "Ciddi bulmuyoruz, açıklama dahi yapmamız gerek olduğunu düşünmüyoruz" yorumu geldi. Ardından konunun sosyal medyada tartışma yaratmış olması nedeniyle Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden T24'e şu açıklama yapıldı:

"Bu beyan (Tayyar'ın mesajı) absürd ve tabiki tümüyle asılsız." 

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