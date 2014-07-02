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Şamil Tayyar’a göre Sivas katliamını Alman derin devleti yaptı

AKP’li vekil Şamil Tayyar, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın 21'inci yıl dönümünde, katliamın "Alman derin devleti" tarafından yapıldığını iddia etti

02 Temmuz 2014 14:41

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sivas katliamının Alevi Sünni çatışma planını harekete geçirmek için Alman derin devletinin yaptığını öne sürdü.

Tayyar paylaştığı mesajlarda “Alman derin devletinin 1993′ün karanlık eylemlerinden Sivas katliâmını yıldönümünde bir kez daha lânetliyorum. Türk/Kürt çatışmasının derinleştirildiği 1993′deki çok uluslu karanlık eylemler serisine Sivas katliamıyla Alevi/Sünni çatışma planı eklendi” diye yazdı.

İşte Şamil Tayyar’ın o tweetleri: 

 

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